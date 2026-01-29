El ex Boca Taborda hizo un golazo ante Roma, y Aston Villa dio vuelta un partidazo: los resultados de la Europa League

Por la octava y última jornada de la Europa League, Panathinaikos empató con la Roma por 1 a 1, con gol del ex Boca y Platense Vicente Taborda para el conjunto griego. En tanto, Matías Soulé fue titular pero salió reemplazado, mientras que Paulo Dybala permaneció en el banco de suplentes.

Con este resultado, la Roma logró avanzar a la siguiente fase al finalizar en el octavo puesto de la tabla, mientras que Panathinaikos cayó al 20° lugar y disputará el repechaje.

¡DE BOCA PREDIO AL MUNDO! Vicente Taborda aprovechó un error de la defensa de Roma, se generó el espacio y anotó el 1-0 de Panathinaikos por la #UEL.



El formato de la Europa League es el mismo que el de la Champions League: la fase regular se juega bajo un sistema de liga y los ocho mejores equipos avanzan directamente a los octavos de final. En cambio, los ubicados entre el 9° y el 24° puesto deberán disputar un repechaje, mientras que los restantes 12 equipos quedan eliminados.

Por otro lado, el Aston Villa de Dibu Martínez y Emiliano Buendía ganó un partidazo como local ante el Red Bull Salzburgo por 3 a 2. El equipo inglés comenzó 2 a 0 abajo, pero lo dio vuelta en el complemento con tantos de Morgan Rogers (asistencia de Buendía), Tyrone Mings y un gol agónico del juvenil Jamaldeen Jimoh a los 87 minutos.

El conjunto británico terminó en el segundo puesto con 21 puntos, los mismos que el puntero Olympique de Lyon pero con peor diferencia de gol. El equipo francés derrotó al PAOK por 4 a 2 y Nicolás Tagliafico no fue convocado por lesión.

La participación argentina no se quedó ahí. Betis derrotó 2 a 1 a Feyenoord, con la titularidad de Valentín Gómez en el lateral izquierdo y Chimy Ávila, quien dio la asistencia en el primer tanto, como centrodelantero. Así, escaló hasta el quinto puesto de la tabla y cumplió el objetivo.

Otro de los clasificados con protagonismo albiceleste fue Porto. Con Alan Varela en el mediocampo, venció 3 a 1 a Rangers y terminó cuarto, con los mismos puntos que Betis. Además, con Santiago Castro desde el arranque, Bologna goleó 3 a 0 a Maccabi Tel Aviv, aunque deberá jugar repechaje tras finalizar décimo en la clasificación.