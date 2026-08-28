Aniversario de Roca: así diseñan futuros desde la UNRN para la ciudad y la región

Por Andrea Tapia (*), especial para «Río Negro»

Alumnos de la UNRN posan frente a la sede que dicha institución posee en Roca.

General Roca cumple un nuevo aniversario el próximo 1 de septiembre y, al recorrer sus calles, resulta imposible no contemplar cómo la fisonomía de la ciudad se ha entrelazado con la historia de nuestra universidad pública. Lejos de ser un mero escenario pasivo, Roca se ha convertido en el verdadero soporte y cimiento del desarrollo de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). Esta alianza estratégica nació de un gesto fundacional de profunda confianza: la cesión municipal de los galpones de Valle Fértil y del triángulo en el norte en el Boulevard America y Evita donde se proyecta el futuro Polo Científico Tecnológico. Aquella firme decisión política no solo abrió las puertas a la posibilidad concreta de tener una sede universitaria propia, sino que selló un pacto de sinergia profundo entre el municipio y la comunidad académica.

Hoy, la ciudad entera funciona como una infraestructura de sostén viva. Cuando la universidad necesita celebrar sus hitos más significativos, Roca le abre sus espacios más queridos. Es lo que sucede en cada emotiva ceremonia de colación: ante la falta de un auditorio propio, el Polideportivo Municipal Gimena Padín o el Polideportivo Gimena Lopez, se colma de familias para transformarse en el gran escenario civil donde se entregan los títulos de más de 18 carreras de grado y 5 de posgrado. Allí, donde habitualmente se gritan goles y se comparte el deporte, la comunidad roquense se reúne para ovacionar a los nuevos profesionales que sostendrán el entramado productivo y social de la región.

Roca ofrece siempre sus polideportivos a la UNRN para los actos de graduación de los estudiantes de la UNRN.

Pero la sinergia va mucho más allá de las aulas; la ciudad es también el escenario del desarrollo cultural de los estudiantes y el campo de experimentación donde se proyecta el futuro urbano. A través de la carrera de Arquitectura y su Exposición “Piensa, Propone, Proyecta nuestra Ciudad”, en el Museo Municipal de Bellas Artes Juan Sánchez, los estudiantes vuelcan sus ideas, debaten y proponen soluciones para nuestra trama urbana. No es una teoría abstracta: es la universidad pública pensando, proponiendo y proyectando la ciudad que habitamos, dialogando en forma simultánea con el pasado, con la muestra de monumentos históricos para cuidar nuestra identidad.

Todos los años los estudiantes de arquitectura, especialmente, realizan investigaciones urbanísticas que son tomadas como propuestas por quienes registran y toman decisiones en la ciudad.

No solo discurso, práctica también

Este compromiso se respira en cada rincón. Se ve en el tráiler de Odontología que recorrió los barrios y se instaló en los centros comunitarios de Barrio Nuevo, Alta Barda o Paso Córdoba, llevando salud bucal gratuita. Se siente en la Terminal de Ómnibus, cuyos locales reconvertidos albergan el Espacio de Interpretación Paleontológica para estudiar los fósiles encontrados en Paso Córdoba junto a escuelas primarias, y en el valle de la luna rojo y amarillo como escenario privilegiado para las expediciones de las carreras de ciencias de la tierra, o en el Espacio INCAA que proyecta ciencia y cine para todos los vecinos. Se vive en la esquina de Estados Unidos y Avenida Roca con el Mercado Universitario, donde la calle se corta para que más de 60 emprendedores de la UNRN, la UNCo y el IUPA compartan su talento, música y recreación, sumándose al pulso cultural de la Feria del Libro y la Fiesta Nacional de la Manzana.

La feria de emprendedores que este año tomó más relevancia en su propuesta y calidad. La respuesta masiva del público respalda esta iniciativa.

Esta integración construye una ciudadanía responsable y con un profundo compromiso social. El tejido comunitario se fortalece cuando la universidad camina en jornadas deportivas, cuando abre sus puertas en actividades de difusión, o cuando colabora con la Dirección de la Mujer para plantar un Banco Rojo en memoria de las víctimas de femicidios.

Incluso en los momentos de mayor adversidad, cuando la educación pública debe defenderse de manera colectiva en las marchas o cuando simbólicamente «la universidad se apaga» para visibilizar sus reclamos, Roca está allí, marchando a la par. Al final del día, plantar un árbol en la campaña «Sembremos Memoria» es el reflejo de lo que esta unión representa: una semilla de saber y solidaridad sembrada en el corazón de General Roca para florecer en toda la Patagonia.

Por todo ello, ¡gracias ciudad y feliz aniversario el próximo martes 1 de septiembre!

La intendenta María Emilia Soria junto a autoridades de la UNRN, en Roca.

(*) Vicerrectora de la Sede Alto Valle-Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Ph. D. Arq.

El espíritu de la UNRN en imágenes

Plantan un árbol en la campaña «Sembremos Memoria»

La toma de la conciencia histórica del lugar donde viven y cursan en campañas permanentes en los pasillos y aulas de la UNRN en Roca.

Escena de la entrada a la feria de emprendedores que se hace frente a la sede la UNRN en Roca, frente a la avenida Roca.

El tráiler de Odontología que recorrió los barrios y se instaló en los centros comunitarios de Barrio Nuevo, Alta Barda o Paso Córdoba, llevando salud bucal gratuita.

Con el paleontólogo Leonardo Salgado, profesor de la casa, viajando a los orígenes de nuestra tierra.