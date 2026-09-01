Dólar hoy: arrancó septiembre 2026 y así cotizan el dólar oficial, el MEP y el CCL este martes 1

El sistema cambiario en Argentina pone en marcha el ciclo operativo de septiembre, este martes 1 de septiembre 2026, consolidando un sendero de regularidad técnica y estabilidad de precios en todos los segmentos de liquidación.

Según los reportes estadísticos oficiales del Banco Central (BCRA), la acumulación sostenida de reservas internacionales y el estricto control sobre la base monetaria actúan como factores determinantes para absorber la renovación del cupo mensual de ahorro y amortiguar la demanda estacional.

En este marco de orden macroeconómico, la cotización de ventanilla rige la estructura de costos para las transacciones corrientes de la economía real, mientras que las herramientas bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada mostrando brechas acotadas frente al mostrador oficial.

Martes 1 de septiembre 2026: cotización dólar oficial, MEP y CCL en Banco Nación

El esquema minorista, regulado por la autoridad monetaria, presenta la siguiente apertura en los mostradores oficiales del Banco Nación (BNA):

Ventanilla minorista BNA : se posiciona en $1.480,00 para la compra y $1.530,00 para la venta , sosteniendo la pauta de microdeslizamiento gradual para preservar la competitividad.

: se posiciona en , sosteniendo la pauta de microdeslizamiento gradual para preservar la competitividad. Dólar tarjeta para consumos externos : opera de forma unificada en $1.989,00 , aplicando el 30% a cuenta de Ganancias tras el vencimiento definitivo del Impuesto PAIS.

: opera de forma unificada en , aplicando el 30% a cuenta de Ganancias tras el vencimiento definitivo del Impuesto PAIS. Segmento mayorista interbancario: se comercializa en $1.508,50 para las operaciones de comercio exterior.

Este marco regulado proporciona un horizonte de previsibilidad inmediata, tanto para importadores y empresas con compromisos comerciales en moneda extranjera.

Martes 1 de septiembre 2026: tendencia bursátil del dólar oficial, MEP y CCL en el circuito financiero

En el mercado de capitales y títulos soberanos, administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), las cotizaciones financieras abren bajo las siguientes referencias:

Dólar MEP (dólar bolsa) : abre en $1.535,52, conservando una paridad casi exacta con el mostrador minorista tradicional.

: abre en $1.535,52, conservando una paridad casi exacta con el mostrador minorista tradicional. Dólar CCL (Contado con Liquidación) : cotiza a $1.596,05, afianzándose como la vía legal idónea para transacciones corporativas con el exterior.

: cotiza a $1.596,05, afianzándose como la vía legal idónea para transacciones corporativas con el exterior. Dólar informal (blue): se ubica en la City porteña en $1.535,00 para la compra y $1.555,00 para la venta, con un margen de dispersión acotado.

La marcada sincronía, que sostienen el dólar MEP y el dólar CCL, refleja la ausencia de presiones devaluatorias de corto plazo en el segmento de títulos soberanos.

Martes 1 de septiembre 2026: comportamiento dólar oficial en Río Negro y Neuquén, Patagonia

Martes 1 de septiembre 2026. En Neuquén, el dólar oficial comienza a:

Banco Provincia

$1.470 para la compra.

$1.540 para la venta.

Martes 1 de septiembre 2026. En Río Negro, el dólar oficial se ofrece a:

Banco Patagonia

$1.485 para la compra.

$1.535 para la venta.

Rendimiento: el balance del dólar oficial, MEP y CCL en el cierre de agosto 2026

Al analizar el arranque del nuevo mes, adquiere relevancia repasar el balance de la rueda del lunes 31 de agosto 2026, jornada que marcó el cierre contable del mes anterior.

Durante aquella última jornada hábil mensual, la operativa del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL absorbió una elevada demanda corporativa de pesos, para saldar obligaciones tributarias y de proveedores.

Dicho período concluyó con una intervención equilibrada por parte del BCRA, consolidando un esquema de brechas de un solo dígito que sentó las bases de estabilidad para el inicio de septiembre 2026.