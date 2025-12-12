El guiño de Gianluca Prestianni en medio del interés de River

El futbolista de Benfica que pretende Gallardo hizo un posteo llamativo en sus redes sociales.

Luego de conocerse la primera oferta formal de River a Benfica por los servicios de Gianluca Prestianni, el propio enganche realizó un posteo en redes sociales que revolucionó a los fanáticos del Millonario.

El ex Vélez, sin tanto protagonismo en Benfica, utilizó sus redes sociales y dio que hablar con una frase que colocó junto a una foto.

«Recuerda siempre que tu situación actual no es tu destino final. Lo mejor está por venir», escribió Gianluca Prestianni.

"LO MEJOR ESTÁ POR VENIR" 👀



➡️Gianluca Prestianni compartió un encriptado mensaje en sus redes sociales.



¿Llegará a River? ⚪️🔴 pic.twitter.com/jNHbcfvQWS — El Gráfico (@elgraficoweb) December 12, 2025

River hizo una oferta formal por el delantero y se trata de un préstamo por un año con opción de compra, algo que estudia Benfica. El extremo tuvo participación en las distintas Selecciones argentinas juveniles.

Además, en el Millonario buscan al lateral izquierdo Julio Soler y al mediocampista central Fausto Vera.

Vale recordar que Gianluca Prestianni surgió de Vélez y no encontró el protagonismo deseado en Benfica, club en el que también está otro futbolista que sonó en más de una ocasión para recalar en Núñez: Nicolás Otamendi.

Mientras analiza su contraoferta o respuesta para el Millonario, el club portugués seguirá en la búsqueda de un equipo europeo para prestar al ex-Vélez o incluso venderlo, pero por una cifra mayor a la que ofertó River.

Cabe recordar que lo compraron a inicios de 2024 a cambio de poco más de 10 millones de dólares y, a priori, buscarán recuperar esa inversión inicial.