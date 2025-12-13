Escándalo en la visita de Messi a India: hubo destrozos y detuvieron al organizador

Lo que debía ser una fiesta terminó envuelto en tensión y violencia. La presencia de Lionel Messi en Calcuta, India, en el marco del «GOAT Tour»,generó una enorme expectativa, pero la brevedad de su aparición encendió la bronca en las tribunas del Salt Lake Stadium, donde se registraron incidentes y denuncias por presunta estafa en la organización.

Los fanáticos esperaban que el 10 jugara unos minutos, pero eso no ocurrió y se desató el escándalo tras su salida. Esa diferencia entre lo prometido y lo ocurrido provocó el caos. El capitán de la Selección Argentina recorrió el estadio, saludó y luego de unos minutos se retiró.

Los disturbios y destrozos en la visita de Messi a India

Inmediatamente después, varios espectadores, muchos de ellos con entradas que superaban los 100 dólares, arrancaron butacas, arrojaron botellas al césped e incluso invadieron la cancha, obligando a reforzar la seguridad.

Se salió de control evento de Lionel Messi en la India.



Se enojó la gente por la desorganización en el estadio Salt Lake de Calcuta, y que el astro argentino únicamente estuvo 20 minutos y solo salió a dar una vuelta por el campo, quedando oculto por un gran grupo de… pic.twitter.com/dWHLgsGSWg — José Luis Morales (@JLMNoticias) December 13, 2025

Horas más tarde, llegó la respuesta oficial. La policía local detuvo al principal organizador del evento tras una denuncia formal y exigió un compromiso por escrito para devolver el dinero de los tickets vendidos, según confirmaron las autoridades de Bengala Occidental.

Messi recorrió el estadio y saludó a la gente.

El jefe de la Policía estatal, Rajeev Kumar, dio detalles del trasfondo. “Hubo cierta ira o ansiedad porque no estaba jugando. El plan era que viniera, saludara, se reuniera con algunas personas y se fuera”, explicó en conferencia de prensa.

La crisis escaló hasta el plano político. La jefa de Gobierno regional, Mamata Banerjee, pidió disculpas públicas -en su cuenta de X-, tanto al propio Messi como a los hinchas, y anunció la creación de un comité investigador para esclarecer las responsabilidades por la mala gestión del evento.

Qué es el GOAT Tour que realiza Messi por India

Junto a sus compañeros Rodrigo De Paul y Luis Suárez, el rosarino encarará desde este fin de semana la gira denominada GOAT Tour, el nombre que le dieron a esta visita especial al país.

La primera parada fue en Calcuta junto a una inmensa escultura que le hicieron, además del olvidable episodio en el estadio. Luego, el periplo -confirmado tras la consagración de Inter Miami como campeón de la MLS- continuará por las ciudades de Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi.