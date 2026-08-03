Los Pumas intensifican trabajos pensando en poder repetir el batacazo de hace un año

El combinado argentino jugará el sábado y luego tendrá doble duelo ante Australia.

Comenzó la semana preparatoria de intensidad para Los Pumas con vistas al choque crucial del próximo sábado desde las 16 ante Sudáfrica, encuentro a disputarse en el Estadio de Vélez Sarsfield y válido por el Nations Championship.

Los Pumas vuelven a ser locales en el José Amalfitani, tal como ocurrió hace casi un año con aquella recordada épica victoria ante All Blacks.

Por la segunda fecha del Rugby Championship, el elenco albiceleste ganaba un partidazo por 29-23 y lograba superar por primera vez en la historia al equipo neozelandés en suelo argentino, algo que querrá emular este sábado ante los bicampeones del mundo.

🇦🇷🇳🇿 LA ÚLTIMA VEZ QUE LOS PUMAS JUGARON EN VÉLEZ



🏟️ Revivimos los instantes finales del triunfo argentino, sobre los All Blacks, por 29-23.



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Volviendo a la actualidad, el plantel argentino trabaja en la Casa Pumas desde el martes pasado, con tareas físicas y de gimnasio, pero hoy comenzó la intensificación en campo y sobre cuestiones tácticas pensando en el poderío de los sudafricanos.

El próximo jueves, Felipe Contepomi, técnico del combinado albiceleste, hará el anuncio del equipo, aunque el plantel tendrá jornada libre.

Finalmente, el viernes, a un día del encuentro, se realizará el tradicional Captain’s Run y los pateadores, además de los jugadores que quieran participar, irán al estadio a hacer los movimientos finales previo al cotejo.

Luego de enfrentar a Sudáfrica, Los Pumas tendrán otro gran desafío en agenda: nada menos que un doble choque contra Australia, el 29 del mismo mes y el 5 de septiembre, en Jujuy y Mendoza, respectivamente.