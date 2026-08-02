El gran susto en el «Desafío de las Estrellas»: el auto de Lambiris, envuelto en llamas durante su parada en boxes

Momento de alarma y tensión en el «Desafío de las Estrellas», novena cita de la temporada de Turismo Carretera, disputado hoy en el Autódromo San Juan Villicum, donde el local Tobías Martínez (Camaro) fue profeta en su tierra.

Al momento de realizarse la obligatoria detención en boxes para recargar combustible, uno de los protagonistas excluyentes del campeonato no la pasó para nada bien.

Un derrame durante la recarga de combustible y el contacto con el disco de freno a elevada temperatura despertó una llama que se extendió desde el Ford Mustang del uruguayo Mauricio Lambiris hasta el box del Martínez Competición.

#TC | 🔥 FUEGO EN EL MUSTANG DE LAMBIRIS DURANTE LA FINAL



👉 La situación se produjo cuando el uruguayo se detuvo para la recarga de combustible, durante la carrera de Turismo Carretera.



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Dicha circunstancia, que por fortuna no pasó a mayores, motivó el abandono del piloto del «Gurí» Martínez competición, cuando la competencia cumplía la primera mitad de su recorrido total.

«Una lástima realmente lo que pasó, primero que nada decirles que estamos todos bien a pesar del incendio. En el momento de la parada obligatoria a boxes para la recarga de combustible, cayó sobre el disco de freno y agarró mucho fuego que se pudo apagar rápido«, comenzó diciendo el uruguayo en sus redes sociales.

«Agradecerle al equipo, veníamos haciendo una gran carrera, avanzando muchísimo. Queda trabajar y pensar en Paraná», agregó Lambiris.

Tanto el piloto como los miembros del equipo rápidamente activaron los matafuegos para apagar el incendio y pudieron alejarse de la zona de peligro, sin sufrir heridas de consideración.

La competencia especial fue ganada por el local Tobías Martínez (Camaro), quien obtuvo su segundo éxito en la especialidad; primero para el RUS Med Team en Turismo Carretera. Jorge Barrio (Camaro) y Germán Todino (Mustang) completaron el podio.