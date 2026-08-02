River no sale del pozo: perdió con Rosario Central y sufrió su quinta derrota seguida

River sufrió una nueva derrota contra Rosario Central en el Monumental y no levanta cabeza en un arranque de semestre para el olvido. El Canalla se impuso 1 a 0 con un gol en contra de Nicolás Otamendi.

El Millonario perdió los primeros tres partidos del Clausura y está último. En total arrastra cinco derrotas al hilo contando la final del Apertura con Belgrano y la de los 16avos de final de la Copa Argentina con Aldosivi. En su peor racha en el profesionalismo.

Este flojo presente deja en la cuerda floja al Chacho Coudet, que fue silbado por la gente. El club resolvió en la previa que los jugadores y el DT no iban a dar declaraciones al finalizar el encuentro.

River tuvo ímpetu en el arranque pero la intensidad disminuyó con el correr del primer tiempo. Su mejor ocasión fue con una definición de Lautaro Pereyra por arriba de Jeremías Ledesma. El arquero salió lejos a cortar, el juvenil probó por arriba y la pelota salió desviada.

A los 26′, Jaminton Campaz tocó al medio y Nicolás Otamendi la metió en contra en su intento de que no llegue a empujarla por el medio Giovanni Cantinzano.

¡MALA SUERTE, NICOLÁS! Otamendi quiso evitar la definición de Cantizano y terminó marcando en contra el primero de Rosario Central vs. River en el Monumental.



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El Millonario estuvo muy cerca del empate en el comienzo del complemento. Se le escapó la pelota a Ledesma, le quedó a Tomás Galván y salvó en la línea Ignacio Ovando en una gran reacción.

¡SALVADA FENOMENAL! OVANDO EVITÓ EL EMPATE DE RIVER DE UNA MANERA ESPECTACULAR EN EL COMIENZO DEL ST.



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De contra, Central casi mete el segundo en un mano a mano de Campaz que tapó Santiago Beltrán con un tremendo manotazo.

Del otro lado, Ledesma también fue clave al sacarle con los pies un derechazo a Lucas Beltrán y después un cabezazo a Martínez Quarta en un córner.

A los 38′, fue expulsado Emanuel Coronel en el Canalla por una dura patada ante Galván en una pelota que ya había salido por la línea de meta.

River tuvo la actitud de irlo a buscar y generó ocasiones pero falló en el toque final (no convierte hace 273 minutos). Esa mejora en el juego tiene sabor a poco dada la seguidilla de derrotas. El público estalló contra los jugadores y la comisión directiva.

Su próximo encuentro será el próximo sábado ante Tigre en Victoria a las 17 horas. Central, que ganó su primer partido en el torneo, recibirá a Aldosivi el viernes a las 19:30 en el Gigante de Arroyito.