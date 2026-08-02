Alianza le ganó el clásico a Petrolero y quedó al borde del bicampeonato en Lifune

Alianza le ganó el clásico a Petrolero y quedó cerca del título en Lifune. (Foto: Prensa Alianza de Cutral Co)

Alianza se quedó con el clásico al vencer 1 a 0 a Petrolero en Plaza Huincul y quedó a un paso del bicampeonato en el Oficial de Lifune.

El Celeste se impuso por la mínima como visitante con un tanto de cabeza de Alan Riquelme tras un córner de Joaquín Rikemberg.

El gol llegó en el momento justo, sobre el cierre del primer tiempo. En el complemento, los dos tuvieron chances pero el marcador no se alteró y festejó el Gallo.

Alianza no pudo concretar el título hoy porque San Patricio goleó 5 a 1 a Deportivo Rincón. El Celeste le saca 8 puntos con 9 por jugar. El Santo se impuso de local con goles de Lucas González, Axel Paz, Osvaldo Brito y dos de Nahuel Cruz.

De esta manera, si el equipo del Pulpo Lencina le gana a Patagonia la próxima fecha será campeón. También concretará si San Patricio no vence a Independiente.

El Rojo fue el otro ganador de un clásico hoy, al derrotar 3 a 0 a Pacífico como visitante. Los tantos fueron de Mauricio Villa, Julián Martín, Pablo Namuncurá. El Decano sigue último y está complicado en la pelea por no descender.

En los restantes, Patagonia goleó 5 a 0 a Don Bosco, Unión Vecinal empató 0 a 0 con Maronese y Río Grande igualó 3 a 3 con Centenario.