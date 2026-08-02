Tragedia en Chile: murieron un bombero y su mujer embarazada al ser aplastados por un árbol durante el temporal

Un trágico accidente enlutó al sur de Chile este fin de semana, en medio de un severo temporal que azota la zona centro-sur del país. El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, Maximiliano José Ferrada Peña (41 años), y su pareja, Génesis Molina Bermedo (25 años) —quien cursaba un embarazo de tres meses—, murieron luego de que un árbol de gran tamaño aplastara el vehículo en el que viajaban.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17 del sábado 1 de agosto sobre el kilómetro 5 de la ruta T-235-S, en el sector de Huitag, a la altura del Paso Mamuil Malal en la provincia de Neuquén. Este tramo conecta la comuna de Panguipulli (Región de Los Ríos) con la localidad de Lican Ray (Región de La Araucanía).





Según informó Bío Bío a través de fuentes policiales, las intensas ráfagas de viento derivadas del sistema frontal provocaron el desprendimiento de un pino de gran envergadura. El árbol impactó directamente sobre la cabina de la camioneta Mitsubishi L200 en la que se desplazaba la pareja, ocasionándoles la muerte de forma instantánea.

Por instrucción del Ministerio Público, las pericias en el lugar quedaron a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, mientras que los cuerpos fueron derivados al Servicio Médico Legal (SML) de Valdivia para las autopsias de rigor.

Conmoción por la muerte del bombero y su pareja embarazada en Chile

La noticia generó un profundo dolor en la comunidad local. Ferrada Peña no solo se desempeñaba como segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, sino que también era parte activa del equipo de Seguridad Ciudadana de ese mismo municipio.

Desde la institución bomberil emitieron un sentido comunicado para despedir a su oficial: «Con profundo pesar, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro Segundo Comandante (…). En este mismo lamentable hecho también falleció su pareja, con quien esperaban la llegada de un hijo. Hoy despedimos a un gran oficial, cuya vocación de servicio, liderazgo y compromiso dejaron una huella imborrable».



Durante el transcurso de este domingo, una vez concluidos los peritajes forenses, las carrozas fúnebres partieron de regreso hacia Villarrica. En el cruce de la ruta Villarrica-Loncoche, a la altura del sector Huiscapi, voluntarios de Bomberos recibieron el cortejo para escoltar a su comandante hasta el Cuartel General de la calle Valentín Letelier, donde se lleva a cabo el velatorio institucional.

El impacto del temporal: miles de aislados y alerta roja

El trágico suceso se dio en el marco de un evento meteorológico extremo que mantiene bajo Alerta Roja a múltiples regiones chilenas por riesgo de desbordes, remociones en masa y ráfagas destructivas.

De acuerdo con el balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de este sábado en el momento del trágico accidente, la emergencia climática arrojó las siguientes cifras a nivel nacional:

Aislados y damnificados: 2.052 personas aisladas, 347 damnificados, 88 albergados y 11 viviendas totalmente destruidas.

Cortes de energía: más de 34.000 clientes permanecen sin suministro eléctrico . La mayor concentración de daños se da en la Región del Biobío, donde se registraron vientos sostenidos de hasta 100 km/h.

más de . La mayor concentración de daños se da en la Región del Biobío, donde se registraron vientos sostenidos de hasta 100 km/h. Evacuaciones preventivas: se emitieron 13 alertas mediante el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) a teléfonos celulares para evacuar sectores bajo amenaza inminente de inundación.

Actualmente, las autoridades chilenas mantienen el monitoreo constante ante la crecida de los ríos en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Ñuble, mientras los equipos de rescate continúan trabajando en el despeje de caminos y la asistencia en las zonas más críticas