El historial de Marcos Rojo frente a River que ilusiona a Racing en la Copa Argentina

River y Racing protagonizarán uno de los duelos más esperados de los cuartos de final de la Copa Argentina, en el estadio Gigante de Arroyito. El encuentro tendrá como condimento el posible regreso de Marcos Rojo, que podría volver a sumar minutos tras cumplir una sanción en la Libertadores.

El defensor central con pasado en Boca y la Selección Argentina, se reencontrará con River, rival al que enfrentó en 11 oportunidades con un balance favorable: 7 triunfos, 1 empate y solo 3 derrotas. Ese historial alimenta la ilusión de los hinchas académicos en la previa de un cruce decisivo.

Aun así, el recuerdo reciente no es tan positivo porque la última vez que enfrentó al Millonario terminó con derrota 2-1 en el Monumental, además de haber sido expulsado en dos ocasiones anteriores.

Con contrato por productividad en Racing, Rojo podría disputar su tercer partido con la camiseta celeste y blanca, tras haber jugado por última vez ante Peñarol en la Libertadores. Gustavo Costas evalúa incluirlo en la zaga, posiblemente en lugar de Nazareno Colombo, aunque la decisión final dependerá de su estado físico.

El cuerpo técnico no quiere arriesgarlo, teniendo en cuenta que Racing también se prepara para un duelo de máxima exigencia y es que, en tres semanas visitará a Flamengo en Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.