Torneo Clausura 2025: tablas, clasificación a copas y lucha por la permanencia

Consumada la décima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 los equipos comienzan a perfilarse en la pelea por la clasificación a los playoffs. Además, a seis fechas del cierre de la fase regular la pelea por el ingreso a las copas internacionales y la lucha por la permanencia está al rojo vivo.

En la zona A, Banfield y Unión abrieron la fecha con un 0-0 en el sur bonaerense que dejó al Tatengue en lo más alto con 17 puntos. Tigre dio un golpe importante con su victoria por 1-0 ante Central Córdoba. El equipo de la Victoria escaló al quinto puesto con 15 unidades y entró en zona de Sudamericana por la acumulada.

Defensa y Justicia bajó a Boca. Gracias al triunfo, por 2-1 en el cierre, el Halcón se metió en puestos de clasificación, mientras que el Xeneize quedó fuera de zona de Libertadores por diferencia de gol respecto a Argentinos Juniors.

Por su parte, Talleres venció 1-0 a Sarmiento y se alejó de los últimos puestos de la tabla anual, complicando aún más a los de Junín.

Cómo está la pelea en la zona B del Clausura

La gran sorpresa de la fecha la dio Deportivo Riestra, que venció 2-1 a River en el Monumental. El Malevo lidera con 22 puntos y le sacó cuatro de ventaja al Millonario, que viene de una dura eliminación en la Copa Libertadores y no pudo recuperarse.

Rosario Central goleó 3-0 a Gimnasia en La Plata con un gol de Ángel Di María, quedó como puntero de la tabla anual y en zona de Libertadores 2026. Vélez, por su parte, remontó ante Atlético Tucumán (3-1) y superó a River en la clasificación de su grupo.

En Avellaneda, Racing e Independiente empataron sin goles y el punto dejó a ambos fuera de zona de playoffs y sin clasificación a copas por el momento. Si hoy terminara la etapa inicial, los cruces de octavos de final serían los siguientes:

Unión vs. Sarmiento

Barracas Central vs. Atlético Tucumán

Estudiantes vs. Rosario Central

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo

Deportivo Riestra vs. Central Córdoba

Vélez Sarsfield vs. Argentinos Juniors

River Plate vs. Boca Juniors (Superclásico)

(Superclásico) Lanús vs. Tigre

Así quedó la clasificación a la Copa Libertadores 2026

Platense (campeón del Apertura)

Rosario Central

River Plate

Argentinos Juniors

Cabe destacar que a ellos se sumarán el campeón del Clausura y el campeón de la Copa Argentina. Por su parte, a la Copa Sudamericana 2026 estarían entrando Boca Juniors, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Huracán.

Cómo está la lucha por la permanencia

La lucha por no descender está al rojo vivo. San Martín de San Juan y Aldosivi siguen siendo los dos equipos más comprometidos, ya que ocupan tanto los últimos lugares en la Tabla de Promedios como en la Tabla Anual. Desciende uno por cada clasificación.