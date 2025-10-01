Torneo Clausura 2025: tablas, clasificación a copas y lucha por la permanencia
La décima fecha del torneo Clausura dejó a Deportivo Riestra como líder de la zona B y le sacó cuatro puntos a River. Boca quedó fuera de zona de Libertadores y, si hoy terminara la fase regular, habría Superclásico en octavos de final. Todos los detalles.
Consumada la décima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 los equipos comienzan a perfilarse en la pelea por la clasificación a los playoffs. Además, a seis fechas del cierre de la fase regular la pelea por el ingreso a las copas internacionales y la lucha por la permanencia está al rojo vivo.
En la zona A, Banfield y Unión abrieron la fecha con un 0-0 en el sur bonaerense que dejó al Tatengue en lo más alto con 17 puntos. Tigre dio un golpe importante con su victoria por 1-0 ante Central Córdoba. El equipo de la Victoria escaló al quinto puesto con 15 unidades y entró en zona de Sudamericana por la acumulada.
Defensa y Justicia bajó a Boca. Gracias al triunfo, por 2-1 en el cierre, el Halcón se metió en puestos de clasificación, mientras que el Xeneize quedó fuera de zona de Libertadores por diferencia de gol respecto a Argentinos Juniors.
Por su parte, Talleres venció 1-0 a Sarmiento y se alejó de los últimos puestos de la tabla anual, complicando aún más a los de Junín.
Cómo está la pelea en la zona B del Clausura
La gran sorpresa de la fecha la dio Deportivo Riestra, que venció 2-1 a River en el Monumental. El Malevo lidera con 22 puntos y le sacó cuatro de ventaja al Millonario, que viene de una dura eliminación en la Copa Libertadores y no pudo recuperarse.
Rosario Central goleó 3-0 a Gimnasia en La Plata con un gol de Ángel Di María, quedó como puntero de la tabla anual y en zona de Libertadores 2026. Vélez, por su parte, remontó ante Atlético Tucumán (3-1) y superó a River en la clasificación de su grupo.
En Avellaneda, Racing e Independiente empataron sin goles y el punto dejó a ambos fuera de zona de playoffs y sin clasificación a copas por el momento. Si hoy terminara la etapa inicial, los cruces de octavos de final serían los siguientes:
- Unión vs. Sarmiento
- Barracas Central vs. Atlético Tucumán
- Estudiantes vs. Rosario Central
- Defensa y Justicia vs. San Lorenzo
- Deportivo Riestra vs. Central Córdoba
- Vélez Sarsfield vs. Argentinos Juniors
- River Plate vs. Boca Juniors (Superclásico)
- Lanús vs. Tigre
Así quedó la clasificación a la Copa Libertadores 2026
- Platense (campeón del Apertura)
- Rosario Central
- River Plate
- Argentinos Juniors
Cabe destacar que a ellos se sumarán el campeón del Clausura y el campeón de la Copa Argentina. Por su parte, a la Copa Sudamericana 2026 estarían entrando Boca Juniors, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Huracán.
Cómo está la lucha por la permanencia
La lucha por no descender está al rojo vivo. San Martín de San Juan y Aldosivi siguen siendo los dos equipos más comprometidos, ya que ocupan tanto los últimos lugares en la Tabla de Promedios como en la Tabla Anual. Desciende uno por cada clasificación.
