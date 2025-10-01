A un día del clásico: ¿Cómo se preparan River y Racing para el duelo decisivo de Copa Argentina?

Este jueves se vivirá uno de los partidos más importantes del año, cuando se enfrenten dos de los grandes del futbol argentino. Los detalles sobre los posibles 11 de cada equipo.

River vs Racing: ¿Cómo se preparan la academia y el millonario para el duelo decisivo de Copa Argentina?

River y Racing se enfrentarán este jueves por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025. El millonario y la academia llegan a este decisivo encuentro con presentes y realidades muy diferentes.

El equipo de Gallardo viene de igualar una marca histórica tras 15 años: llegó a cuatro derrotas consecutivas, registro que no alcanzaba desde 2010. Además, el DT viene muy discutido, ya que a pesar de haber realizado una gran inversión en el mercado de pases, no logra un buen funcionamiento de su equipo.

Por otra parte, Racing atraviesa un gran momento tras clasificar luego de 28 años a las semifinales de la Copa Libertadores. El último fin de semana igualó sin goles frente a Independiente, donde fue claramente dominado pero logró llevarse un empate como local.

Gustavo Costas tiene una duda para el duelo vs River

A tan solo un día de esta final adelantada, Gustavo Costas trata de definir el equipo. El entrenador de Racing solo tiene una duda: esperará por la evolución de Santiago Solari, que se ausentó en el partido frente a Independiente por una herida muscular leve que sufrió en el duelo contra Vélez por Copa Libertadores.

A pesar de esta duda, el DT realizará algunas modificaciones del equipo titular. Se espera que Marcos Rojo regrese al once inicial. Quien saldría sería Nazareno Colombo. Cabe destacar que el exdefensor de Boca solo puede jugar Copa Argentina y Copa Libertadores.

Costas prepara otro cambio en la defensa. Facundo Mura se perfila como titular en lugar de Gastón Martirena. El ingreso del rionegrino se debe a que el futbolista tiene características más defensivas.

El once titular: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari o Duván Vergara o Adrián Balboa, Maravilla Martínez, Tomás Conechny

Gallardo tiene todo definido para enfrentar a Racing

River se prepara para el choque frente a la academia y tiene todo definido. El Muñeco Gallardo prepara su 11 de gala para este partido, que decidirá el futuro del millonario en el semestre. La principal baja será la de Enzo Pérez, que no se pudo recuperar de su lesión.

En la parte defensiva, regresarán Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero, que estuvieron ausentes frente a Deportivo Riestra. Entraran por Fabricio Bustos y Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta.

El mediocampo tiene una duda, ya que se cree que tras un bajo nivel, el colombiano Kevin Castaño salga del equipo y en su lugar ingrese Nacho Fernández. Arriba, Juan Fernando Quintero se mantendrá como titular y Facundo Colidio acompañará a Maxi Salas.

El once titular: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Nacho Fernández, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.