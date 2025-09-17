El historial de River Plate con Jesús Valenzuela como árbitro: todos los partidos en Copa Libertadores

Esta noche, River Plate recibirá a Palmeiras en el Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Para el duelo la Conmebol designó a Jesús Valenzuela como árbitro principal, quien ya dirigió al conjunto de Núñez en el certamen continental en varias oportunidades.

El venezolano estará acompañado por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno como asistentes, Yender Herrera como cuarto árbitro, Juan Soto en el VAR y Ángel Arteaga en el AVAR.

Será la novena vez que Valenzuela dirija al Millonario en el máximo certamen continental, y la segunda en esta edición. Hasta ahora, el saldo es positivo para los dirigidos por el Muñeco Gallardo: cinco victorias y tres derrotas.

La primera vez que el juez impartió justicias fue en 2017 con la victoria 3-2 ante Melgar en Perú, en fase de grupos. En 2020 llegaron los triunfos ante Binacional (8-0) y Athletico Paranaense (1-0 en octavos de final). Sin embargo, también tuvo resultados negativos: 1-0 con Atlético Mineiro en 2021 y 3-1 ante The Strongest en la altura de La Paz en 2023.

Ese mismo año River logró imponerse 2-1 a Inter de Porto Alegre en el Monumental, pero en 2024 sufrió una de las derrotas más dolorosas de la era Gallardo: el 0-3 frente al Mineiro de Gabriel Milito en semifinales. El antecedente más reciente con Valenzuela fue en la fase de grupos de 2025, con goleada 6-2 sobre Independiente del Valle.

Cómo llega River Plate al duelo con Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores

El elenco de Núñez viene de un importante triunfo frente a Estudiantes por 2-1 como visitante y el DT se fue de La Plata con varias conclusiones positivas. La principal pasa por el cambio de esquema: en UNO presentó una innovadora línea de tres defensores (3-5-2) le dio solidez defensiva y una base sobre la cual construir su fútbol, algo que volvería a aplicar frente al equipo brasileño.

Una de decisiones que debe tomar el Muñeco es definir al sustituto de Giuliano Galoppo en el mediocampo, puesto que podría ser ocupado por Kevin Castaño, uno de los que corre con ventaja por sobre Matías Galarza, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina.

También se espera el regreso de Gonzalo Montiel al carril derecho de la defensa, en reemplazo de Fabricio Bustos. La principal duda, sin embargo, se centra en la dupla de la zaga central: la disputa está entre Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz.

El once de River Plate para enfrentar a Palmeiras por los cuartos de la Copa Libertadores

Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

El once de Palmeiras para enfrentar a River Plate por los cuartos de la Copa Libertadores

Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

River vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores