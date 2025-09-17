River Plate abre la serie ante Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: horario, TV y formaciones

Driussi compartirá la delantera con Maximiliano Salas en un esquema poco común. La Banda irá con cinco defensores.

Esta noche, River Plate se medirá ante Palmeiras desde las 21.30 en el Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo buscará hacerse fuerte en casa para asegurar el triunfo en la ida de cara al duelo en Brasil, la próxima semana.

El elenco de Núñez viene de un importante triunfo frente a Estudiantes por 2-1 como visitante y el DT se fue de La Plata con varias conclusiones positivas. La principal pasa por el cambio de esquema: en UNO presentó una innovadora línea de tres defensores (3-5-2) le dio solidez defensiva y una base sobre la cual construir su fútbol, algo que volvería a aplicar frente al equipo brasileño.

Una de decisiones que debe tomar el Muñeco es definir al sustituto de Giuliano Galoppo en el mediocampo, puesto que podría ser ocupado por Kevin Castaño, uno de los que corre con ventaja por sobre Matías Galarza, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina.

También se espera el regreso de Gonzalo Montiel al carril derecho de la defensa, en reemplazo de Fabricio Bustos. La principal duda, sin embargo, se centra en la dupla de la zaga central: la disputa está entre Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz.

Por su parte, el conjunto brasileño llega envalentonado luego de eliminar abruptamente a Universitario (4-0 en el global). Con un triplete de Vitor Roque y un gol de Lucas Evangelista, el equipo de Abel Ferreira aplastó 4-1 a Internacional en el Brasileirão. Con esta victoria, el Verdão se mantiene como el único escolta en el campeonato local, a solo un punto del líder Flamengo.

De cara al choque en el Monumental, Ferreira tiene dos dudas. En el lateral derecho, el argentino Agustín Giay, ex San Lorenzo, pelea con Khellven por un lugar. Mientras que en la mitad de la cancha aparece como una variante Andreas Pereira, flamante refuerzo del elenco paulista, que se podría meter en el once por Evangelista.

Este será el tercer cruce de eliminación directa entre ambos equipos en la Libertadores. En las dos ocasiones anteriores, en las semifinales de 1999 y 2021, el vencedor fue Palmeiras.

El once de River Plate para enfrentar a Palmeiras por los cuartos de la Copa Libertadores

Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

El once de Palmeiras para enfrentar a River Plate por los cuartos de la Copa Libertadores

Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

River vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores