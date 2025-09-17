El dardo de Barros Schelotto tras la caída de Vélez ante Racing: «Perdimos dos veces con el mismo árbitro»

Vélez cayó 1-0 ante Racing en Liniers por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en un partido que no estuvo exento de la polémica intervención del VAR. Tras el encuentro, Guillermo Barros Schelotto habló en conferencia y recordó con ironía otro episodio similar que ya había perjudicado al Fortín en este certamen.

“Uno debería confiar naturalmente en la decisión del VAR porque tiene el análisis de la tranquilidad y la regla. Me someto a eso”, sostuvo el Mellizo al ser consultado por el gol anulado a Aaron Quirós, luego de que se determinara que la pelota había salido en el córner de Maher Carrizo.

El entrenador también explicó la confusa discusión que mantuvo con Bruno Arleu, cuarto árbitro del encuentro. “Ahí era una discusión. No se entendía qué cobraba. Al tener otro idioma, tampoco era claro el mensaje del árbitro. Hablaba portugués nada más, así que no entendimos nada”, señaló.

Barros Schelotto aprovechó para recordar otro antecedente con el mismo árbitro, Wilton Sampaio, el gol invalidado a Braian Romero en la derrota por 2-1 ante San Antonio Bulo Bulo, en la fase de grupos. “Habíamos perdido en Bolivia… También perdimos con un gol mal anulado, a Romero. Los dos partidos perdimos con el mismo árbitro… Pero es casualidad”, lanzó con picardía, provocando risas en la sala.

Luego, el DT dejó en claro que no cuestiona la herramienta tecnológica. “No, no, en serio. La verdad no sé si se fue o no la pelota, pero debiera el VAR actuar si así fue. Estoy de acuerdo con el VAR. Hoy nos jugó en contra. A veces tenés una racha. Que se corte ahora… Respetamos lo que cobró el árbitro, no pasa nada”.

En cuanto al desarrollo del partido, analizó la incidencia de la expulsión de Lisandro Magallán. “Con un hombre de más, uno suponía que nos iban a dominar. Creo que el partido estuvo dividido, nunca nos sentimos superados con ese hombre de menos, la peleamos bien. Salvo el gol, después no nos llegaron. Tuvimos la posibilidad de empatar, pero el VAR no lo cobró. El equipo estuvo a la altura del rival. Fue un partido parejo, aún con uno menos.”

Respecto al exdefensor de Boca, a quien conocía de antes, Barros Schelotto evitó polemizar. “No quiero dar una opinión particular acerca de la expulsión, si estuvo bien o mal, pero entiendo que fue una situación totalmente deportiva. No hubo exageración ni utilizó la fuerza de más”.

Antes de cerrar, el Mellizo se mostró confiado para la revancha en Avellaneda y lanzó una frase que se hizo viral. «La serie está abierta. Vélez es un equipo que siempre juega igual y tiene pretensiones. Soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno«, concluyó.