Partido picante: las polémicas del Vélez vs Racing por los cuartos de la Copa Libertadores

Esta noche, Vélez recibió a Racing por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en un cruce que tuvo de todo. El VAR fue protagonista a lo largo del encuentro y en las dos situaciones polémicas, las decisiones afectaron al Fortín.

En el cierre del primer tiempo, Vélez sufrió la expulsión de Lisandro Magallán. El central trabó de manera temeraria ante Juan Nardoni y vio la segunda amarilla para abandonar el campo de juego antes de tiempo. Anteriormente había sido amonestado por discutir con Adrián Maravilla Martínez.

MALAS NOTICIAS PARA VÉLEZ: DOBLE AMARILLA Y MAGALLÁN SE VA EXPULSADO ANTE RACING.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Q7tAEafKyc — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

De esta manera, el ex Boca no podrá estar en la vuelta en el Cilindro de Avellaneda. Pero además, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto tuvieron que disputar los segundos 45 minutos con inferioridad numérica.

Pero no fue la única decisión que hizo estallar al estadio José Amalfitani. A los 18 minutos del complemento, Vélez había llegado al empate tras un córner. Aaron Quirós venció a Cambeses luego de una serie de rebotes. Sin embargo, el VAR revisó la jugada y decidió anular el tanto luego de confirmar que la pelota había salido de la cancha durante el centro.

🏆 CONMEBOL #Libertadores | GOL ANULADO A VÉLEZ A INSTANCIAS DEL VAR. Sigue ganando Racing 1-0 en el José Amalfitani.



Viví la CONMEBOL Libertadores por la pantalla de #FoxSportsArgentina. pic.twitter.com/MjmtKUyjZ1 — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 16, 2025

A falta de cinco minutos, Sampaio decidió expulsar a Nardoni tras una jugada peligrosa contra Bouzat. Aunque el VAR lo llamó para revisar la jugada y el árbitro brasileño anuló su decisión, para ni siquiera amonestar al volante de la Academia, lo que generó la explosión de los hinchas del Fortín.