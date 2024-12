El Huevo Acuña podría estar fuera de las canchas hasta 2025

El neuquino Marcos Acuña será reservado por River hasta principios de 2025 debido a que todavía está recuperándose de la lesión en su rodilla que lo marginó de los últimos partidos con la camiseta del club de Núñez.

Si bien el Huevo Acuña estaría en condiciones de jugar el último partido de la Liga Profesional frente a Racing, por la vigésimo séptima fecha del torneo, la idea del entrenador Marcelo Gallardo es darle descanso y usar en su lugar al experimentado Milton Casco.

Acuña llegó a River a mitad de año y de los 17 encuentros en los que estuvo presente, en 10 fue parte de los titulares e ingresó desde el banco de suplentes en dos partidos.

Solo se perdió los últimos tres, producto de un desgarro en su isquiotibial izquierdo que sufrió ante Instituto de Córdoba y que le causó una tendinitis y una distensión.

La única variante que tiene Gallardo por ese sector es la del lateral Casco, por lo que sería titular en los últimos tres duelos del año para River: San Lorenzo y Rosario Central de local, y cierra con Racing de visitante.

Sin embargo, en caso de que el ex Newell´s no pueda jugar, Acuña estaría en la consideración de Gallardo, al menos para el último partido, a pesar de que no se recuperó en las cuatro semanas que lleva de recuperación y sigue con dolencia.