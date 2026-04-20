La Provincia aportó 210 millones de pesos para los clubes de la Liga Federal de básquet

El gobernador con el plantel de Petrolero, uno de los clubes que cobró los aportes para la Liga Federal. (Neuquén Informa)

En un acto realizado en el Centro de Convenciones Domuyo de la capital, el gobernador Rolando Figueroa entregó aportes a los seis clubes neuquinos que participan de la Liga Federal de Básquet 2026, por un total de 210 millones de pesos.

Los aportes forman parte del convenio de cooperación rubricado entre la Provincia, el Banco de la Provincia del Neuquén y los clubes Independiente, Pacífico, Pérfora, Petrolero Argentino, Centro Español y Club Plottier. Se trata de una entrega extraordinaria y por única vez de 35 millones de pesos para cada uno.

Los aportes económicos no reintegrables tienen como finalidad respaldar la participación de las instituciones deportivas neuquinas en la Liga Federal de Básquet 2026, competencia de carácter nacional que representa un espacio fundamental para el desarrollo del deporte federado.

Figueroa «Es importante que las ligas se hagan federales»

“El básquet es el deporte más federal que tiene el país, a partir del desarrollo que llevó a cabo León Najnudel. Él tuvo una gran visión, por aquel entonces costaba muchísimo ir a todos lados, pero hoy tenemos un básquet que nos ha dado muchos resultados”, aseguró Figueroa.

Resaltó que “es importante que las ligas se hagan federales, en un contexto dónde a muchos les cuesta mirar hacia el interior. Desde el obelisco muchas veces se va generando una miopía, una miopía que impide ver las cosas que se hacen y se necesitan en el interior. Nosotros queremos seguir desarrollando la esfera federal, que también debe estar presente en nuestra provincia, apostando a su regionalización, porque lo federal nos hace bien a todos”.

La ministra habla, escuchan Figueroa, los funcionarios y los basquetbolistas. (Neuquén Informa)

Codermatz y el acompañamiento del BPN

A su turno, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, resaltó el acompañamiento “rápido y ágil del Banco Provincia del Neuquén, que permitió hacer realidad este aporte con la competencia en disputa, que era un requerimiento de los clubes”.

También destacó el impulso que se le está brindando al deporte tanto federado como comunitario, el Programa Clubes Sociales, las becas deportivas para deportistas de alto rendimiento y el mejoramiento de la infraestructura deportiva que se está realizando en toda la provincia. Por último, felicitó a los deportistas presentes y les deseó éxitos en el certamen que comenzó en marzo.

Los aportes serán canalizados a través del Programa de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) del BPN, bajo el eje estratégico de promoción del deporte federado como herramienta de desarrollo social, educativo y comunitario en la Provincia del Neuquén.

Como contraprestación, los clubes se comprometen a desarrollar clínicas deportivas de básquet en el ámbito comunitario, de manera gratuita, como así también a la implementación de programas de becas o cesión de espacios deportivos conforme disponibilidad y lineamientos acordados.

Estuvieron presentes también la ministra de Educación, Soledad Martínez; el presidente del BPN, Gabriel Bosco; la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone; el presidente de la Confederación Argentina de Básquet, Sergio Gatti; el presidente de la Federación Neuquina de Básquet, Guillermo Pérez y autoridades de los seis clubes que participan de la Liga Federal de Básquet.