Datos y horarios: Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi acompañan a Franco Colapinto en Monza

El bonarense Varrone viene de acariciar los puntos en la pasada competencia de Hungría.

La bandera albiceleste flameará por triplicado este fin de semana en el circuito de Monza, escenario del Gran Premio de Italia. Allí la presencia de Franco Colapinto en la Fórmula 1 estará acompañada por la representación nacional de Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi.

El bonaerense Varrone afrontará la décima fecha de la temporada de la Fórmula 2, la segunda categoría en la escalera rumbo a la máxima, tras más de un mes desde su última participación en el Hungaroring de Budapest.

Allí, el piloto del Van Amersfoort Racing acarició los puntos, tanto en la carrera Sprint del sábado como en la competencia Feature del domingo, arribando 11° y 12°, respectivamente. Si bien no sumó unidades, el argentino mostró gran ritmo en cada salida en pista.

Varrone marcha 19° en el campeonato con 12 puntos, siendo su mejor resultado este año el 6° puesto conseguido en la carrera principal de Canadá. El líder del certamen de F2 es el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) con 167 puntos.

Al igual que Nico, el italo-argentino Mattia Colnaghi volverá a acelerar en el campeonato de la Fórmula 3 tras la cita de Hungría, donde acarició el podio en las dos carreras del fin de semana tras conseguir sendos 4° puestos.

El joven piloto del MP Motorsport encadenó una destacada racha de cuatro cuartos puestos consecutivos entre las citas de Spa Francorchamps y Budapest, consiguiendo valiosos 39 puntos en el campeonato, que, cumplidas siete fechas, lo encuentra en el 14° puesto.

Más allá de un complicado inicio de campeonato, con el lógico período de adaptación a semejante salto de categoría, el volante que integra la Academia Red Bull fue creciendo conductiva y competitivamente, llegando a pelear con los mejores de igual a igual.

Horarios

Viernes

F3 – Práctica libre: 3:35 hs.

F2 – Práctica libre: 5:00 hs.

F3 – Clasificación: 9:00 hs

F2 – Clasificación: 9:55 hs.

Sábado

F3 – Sprint: 4:30 hs.

F2 – Sprint: 9:15 hs.

Domingo

F3 – Carrera principal (22 vueltas): 3:15 hs.