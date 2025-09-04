El «last dance» de Lionel Messi en Eliminatorias: cómo fue su trayectoria con la Selección Argentina

Esta noche, el capitán Lionel Messi jugará su último partido de forma oficial con la Selección Argentina en el duelo ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

Lionel Messi disputó 45 partidos en suelo argentino vistiendo la camiseta Albiceleste, en donde el Monumental fue el escenario más habitual con 24 presencias. La Bombonera, por su parte, lo recibió en cinco oportunidades, mientras que San Juan lo vio en tres ocasiones.

La doble fecha, donde Argentina recibirá a Venezuela en el Monumental y luego visitará a Ecuador el 9, tiene un valor sentimental, ya que podría ser la última vez que Messi dispute un partido por Eliminatorias en Buenos Aires antes de las giras internacionales de octubre y noviembre.

Lionel Messi con la Selección Argentina

Su recorrido con la Selección Argentina comenzó hace exactamente 20 años, el 9 de septiembre de 2005, cuando con apenas 18 años tuvo su primera presentación en el país frente a Perú, en el estadio Monumental.

Su primer grito en el país llegaría tres años más tarde, el 11 de octubre de 2008, contra Uruguay, también en una Eliminatoria mundialista. Desde entonces, los goles del rosarino en Argentina se transformaron en una costumbre y en una cita esperada cada vez que la Albiceleste jugaba de local.

El capitán convirtió 35 goles en Argentina, de los cuales 23 fueron por Eliminatorias y 12 en amistosos. De esta forma, el encuentro ante Venezuela en el estadio Monumental, de esta noche, será más que emotivo, ya que podría ser la última vez, al menos de forma oficial, que Messi defienda los colores Albicelestes en suelo argentino.