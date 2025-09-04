La inesperada racha que intentará romper Lionel Messi ante Venezuela con la Selección Argentina
Messi llega a su posible último partido oficial en Argentina con una sequía de goles en la Selección. La racha es la cuarta más extensa de su carrera y buscará ponerle fin ante Venezuela en el Monumental. Los detalles.
Esta noche, el astro argentino, Lionel Messi jugará su posible último partido oficial en el país con la Selección Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Además, el capitán llega al encuentro con una de las rachas sin goles más extensas de su carrera con la Albiceleste.
Lionel Messi disputó 45 partidos en suelo argentino vistiendo la camiseta Albiceleste, en donde el Monumental fue el escenario más habitual con 24 presencias. La Bombonera, por su parte, lo recibió en cinco oportunidades, mientras que San Juan lo vio en tres ocasiones.
La última vez que el rosarino convirtió fue con el triplete ante Bolivia, el 15 de octubre de 2024, en la victoria 6-0 por la décima jornada clasificatoria a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. En aquel encuentro, también en el Monumental, Messi repartió dos asistencias y brindó una de sus últimas exhibiciones de alto nivel con la camiseta nacional.
Desde ese momento, Lio no volvió a anotar y su sequía ya se extiende a 324 días sin marcar en la Selección dirigida por Lionel Scaloni. Sin embargo, en ese lapso apenas disputó cuatro partidos, ya que estuvo ausente frente a Uruguay y Brasil (victorias 1-0 y 4-1, respectivamente) debido a una lesión.
La racha actual es la cuarta más larga de su trayectoria, aunque podría transformarse en la tercera si no logra convertir frente a la defensa de la Vinotinto. En el primer lugar del ranking aparece la más extensa, con 354 días sin marcar: desde su gol en el Mundial 2006 ante Serbia y Montenegro hasta un amistoso frente a Argelia en 2007.
Más allá de la estadística, Messi buscará volver al grito sagrado con la Selección en lo que podría ser su última función oficial en suelo argentino.
Las sequías goleadoras más extensas de Lionel Messi en la Selección argentina:
- 354 días: Mundial 2006 vs. Serbia y Montenegro – amistoso 2007 vs. Argelia
- 346 días: Mundial 2018 vs. Nigeria – amistoso 2019 vs. Nicaragua
- 325 días: Amistoso 2019 vs. Uruguay – Eliminatorias 2020 vs. Ecuador
- 324 días (actual): Eliminatorias 2024 vs. Bolivia – presente
