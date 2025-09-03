La sorpresa que prepara Lionel Scaloni en la formación de Argentina para enfrentar a Venezuela

La Selección Argentina enfrentará este jueves a Venezuela en la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. En la previa, el entrenador Lionel Scaloni dejó entrever algunos indicios del equipo que se perfila como titular. Habría una sorpresa en el mediocampo.

El DT tendría una única duda para recibir a la Vinotinto desde las 20.30 en el Monumental. El gran interrogante pasa por el tercer mediocampista que acompañará a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, fijas ante Venezuela.

En la previa se especulaba que ese lugar lo iba a ocupar Gio Lo Celso ante la ausencia de Enzo Fernández (suspendido) y Alexis Mac Allister (hoy tuvo su primer entrenamiento). Aunque en la prueba de este miércoles fue Nicolás Paz quien comenzó como titular junto a De Paul y Paredes.

Pero además, el entrenador probó otras dos alternativas en ese lugar: Franco Mastantuono y Nicolás González. De igual manera, el volante del Como se perfila como titular.

Otro nombre que se había barajado para ir desde el arranque es Giuliano Simeone, pero comenzaría desde el banco de suplentes.

La última duda que tenía el entrenador parece que se resolvió y estaba en el ataque. En la ultima práctica, con Lionel Messi como fija y Julián Alvarez por encima de Lautaro Martínez, el tercer atacante fue Thiago Almada, quien será titular.

La formación de la Selección Argentina para recibir a Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz, Franco Mastantuono o Nicolás González; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.