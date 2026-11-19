La dinastía continúa. Los mellizos Dante y Nicola Ginóbili, los hijos mayores de Manu, son furor en las redes sociales tras la viralización de un video donde se los ve desplegando su talento en el básquetbol colegial de los Estados Unidos.

Poco tardó en causar furor el compilado de jugadas publicado por la entidad Saint Mary’s Hall, en San Antonio. En el mismo se puede ver a los hijos de Manu, el jugador argentino más grande de todos los tiempos, luciéndose con jugadas, movimientos y anotaciones durante un partido de la competición.

Los mellizos tienen 16 años. Las imágenes rápidamente fueron difundidas por la cuenta Spurs Nation SA, creada por fanáticos, donde los «herederos» del bahiense, retirado en 2018, se muestran ante el mundo con sus habilidades y defendiendo los colores de los Barons, el equipo colegial de esa institución privada de la ciudad.

EL LEGADO DE LA N°20 SIGUE 🔥 Los melli Ginobili, Dante y Nicola, haciendo lo que quieren en la high school. Irreconocibles los nenes de la despedida de Manu, pero ese pelo largo lo conocemos de algún lado. PROYECTO DRAFT 2028 https://t.co/cmfqqnTYCP — SPURS LATAM (@Spurs_Latam) November 19, 2026

“Los gemelos de Manu, Nico y Dante Ginóbili, ahora están jugando básquetbol de secundaria… ¿Te sientes viejo ya?“, fue el comentario del usuario que compartió las imágenes.

En la filmación se puede apreciar a Dante y Nicola con buen porte y muy atléticos, desplegándose activos en defensa y ataque al mismo tiempo. También se observan dos volcadas y un par de triples convertidos. Para colmo, ambos lucen un corte de pelo parecido al que usaba su papá en su época europea y en los primeros años de NBA.

El video causó una revolución en redes sociales. De inmediato comenzaron a llover los comentarios de los fanáticos, muchos de ellos haciendo alusión al parecido estético y deportivo de los mellizos con su padre: “Eso es ADN Ginóbili» y «Juegan como el padre, son iguales«.



Emanuel Ginóbili, nacido en Bahía Blanca, ganó cuatro campeonatos de la NBA con los Spurs (2003, 2005, 2007 y 2014). Dante y Nicola nacieron hace 16 años, con el argentino en su apogeo deportivo. Ambos tienen un hermano menor, Luca, y la familia vive en San Antonio, Texas.