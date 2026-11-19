Este viernes 20 de noviembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ejecuta la última jornada de acreditaciones para los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo, al tiempo que deposita las prestaciones correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE).

Todas las transferencias de la jornada incorporan el aumento mensual del 1,93% dispuesto por la Resolución 304/2026 y el bono extraordinario de $70.000 establecido mediante el Decreto 1296/2026, garantizando un piso neto de bolsillo superior a los $500.833 en las cuentas de Río Negro, Neuquén y todo el país.

Calendario de pagos ANSES 20 de noviembre 2026: terminaciones de DNI y montos acreditados

Las transferencias, programadas por el organismo previsional para el último día hábil de esta semana, se distribuyen según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo ($514.158,46 brutos con bono) : perciben sus haberes los titulares cuyos documentos finalizan en 9, completando de este modo la totalidad del cronograma mensual para el segmento previsional básico.

: perciben sus haberes los titulares cuyos documentos finalizan en 9, completando de este modo la totalidad del cronograma mensual para el segmento previsional básico. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) : se deposita la prestación mensual para los documentos terminados en 7.

: se deposita la prestación mensual para los documentos terminados en 7. Asignación por Embarazo (AUE): reciben la acreditación bancaria las titulares con documento finalizado en 7 (mientras que las asignaciones de Pago Único por nacimiento, matrimonio y adopción, junto con la Asignación por Maternidad, mantienen abierta su ventana general para todas las terminaciones hasta el 10 de diciembre).

ANSES: prestaciones que cobran este viernes 20 de noviembre 2026, según la terminación del DNI

Prestación ANSES (20/11/2026) Terminación de DNI Haber / Monto bruto (1,93%) Bono / Complementos Importe neto de bolsillo Jubilación mínima garantizada 9 $444.158,46 $70.000,00 $500.833,70

(tras descuento PAMI) AUH y Asignación por Embarazo (General) 7 $159.611,00 Alimentar / Leche ($60.203) $127.688,80

(80% directo por hijo) AUH y Embarazo Zona 1 (Patagonia) 7 $207.494,30 Alimentar / Leche ($60.203) $165.995,44

(80% directo por hijo) Asignación Familiar por Hijo (SUAF) 7 Escala según ingreso familiar Sin bono adicional Hasta $79.816,00

(Tramo 1)

Feriado del lunes 23 de noviembre 2026: qué DNI pasan al martes 24 y cuándo cobran las jubilaciones superiores

Debido al feriado nacional trasladado del lunes 23 de noviembre 2026 por el Día de la Soberanía Nacional, no habrá actividad bancaria ni acreditaciones previsionales durante esa jornada, retomándose el calendario el martes 24 de noviembre 2026 bajo el siguiente esquema: