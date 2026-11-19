El desarrollo de Vaca Muerta y una mejora en los precios de los productos que vende la Argentina generaron nuevos récords comerciales en octubre, lo cual impulsó un fuerte ingreso de dólares que explica la estabilidad del tipo de cambio.

Nuevo récord en las exportaciones

Pero a la par del dinamismo exportador, se observó una nueva baja en las importaciones, producto del estancamiento de la actividad interna, que provocó una merma en la compra de insumos o bienes de capital.

La información de la balanza comercial de octubre que publicó el INDEC mostró otra vez las dos realidades que atraviesa la economía argentina.

En octubre, las exportaciones argentinas alcanzaron el máximo histórico de 10.061 millones de dólares, con un incremento interanual de 26,4%. En tanto, las importaciones se ubicaron en 6.668 millones de dólares, con una caída de 6,7% con relación al mismo mes del año pasado.

De esta forma, el décimo mes del año dejó un superávit de 3.394 millones de dólares, cuatro veces más que en octubre de 2025, y apenas por debajo del anterior tope de 3.450 millones de dólares que se produjo en mayo de este año.

Entre enero y octubre, las exportaciones subieron 22,1% a 87.328 millones de dólares, mientras que las importaciones se redujeron 2,9% a 62.760 millones. En consecuencia, el saldo comercial acumulado es de 24.568 millones de dólares. Este resultado es 3,5 veces superior al que se había generado en igual período del año anterior.

Con las cifras de diez meses, se proyecta que el superávit comercial de 2026 superará los 30.000 millones de dólares.

“El atraso cambiario más loco de todos los tiempos en la historia del mundo… CIAO!”, posteó el presidente Javier Milei a poco de que el INDEC diera a conocer el nuevo resultado del balance comercial externo.

Este fuerte ingreso de divisas es la principal razón por la cual el Gobierno mantiene el dólar bajo control, lo que le permite mantener su posición de no devaluar para que algunos sectores de la economía recuperen competitividad.

“Ahora hay dólares para todos. Para los que quieren comprar, para los que quieren ahorrar y para los que quieren importar sin tener que pagarle una coima a un funcionario, además de que el Banco Central sigue comprando reservas”, remarcó en su último discurso público el ministro de Economía, Luis Caputo.

Tras divulgarse el informe, el jefe de Hacienda ponderó los datos y puso de relieve el saldo del sector energético, que fue positivo en 1.600 millones de dólares. Las exportaciones prácticamente se duplicaron, mientras que las importaciones retrocedieron 33%.

En tanto, las ventas de productos primarios (PP) treparon a 2.328 millones de dólares (22,3%), las de manufacturas de origen agropecuario (MOA) a 3.314 millones de dólares (18,8%) y las manufacturas de origen industrial (MOI) a 2.685 millones de dólares (13,1%).

Caputo también se preocupó por remarcar el resultado de las ventas industriales a modo de réplica hacia aquellos que sostienen que el sector manufacturero está en caída por el tipo de cambio.

Los principales productos exportados fueron los aceites crudos de petróleo, con 1.169 millones de dólares; la harina y pellets de soja, con 910 millones de dólares; y el maíz en grano, con 887 millones de dólares. Les siguieron los porotos de soja con 577 millones de dólares y el aceite de soja en bruto con 558 millones de dólares. En conjunto, estos cinco productos concentraron el 40,8% de las exportaciones totales.

No obstante, cabe aclarar que estos buenos números tienen un factor determinante, que es la suba de los precios. El INDEC indicó que el salto de 26,4% interanual de las exportaciones se explica un 19,7% por el aumento de los precios, mientras que las cantidades subieron 5,6%. En este sentido, en el análisis de los diferentes rubros, el que más sobresalió fue “combustibles y energía”, ya que los precios se dispararon 56,2% (aumento del petróleo), mientras que las cantidades aumentaron 24,8%.

En lo que respecta a las importaciones, subieron las compras de bienes intermedios (BI) a 2.416 millones de dólares (1,9%) y las de bienes de capital (BK) a 1.378 millones de dólares (2,9%). Entre los que bajaron aparecen piezas y accesorios para bienes de capital (PyA) a 1.158 millones de dólares (17,3%), las de bienes de consumo (BC) a 1.059 millones de dólares (11,3%), las de vehículos automotores de pasajeros (VA) a 413 millones de dólares (24,2%); y las de combustibles y lubricantes (CyL), a 134 millones de dólares (33,2%).

El resto de las importaciones creció 11,4% y llegó a 109 millones de dólares, de los cuales 104 millones de dólares correspondieron a bienes despachados por servicios postales (12,2%), que son los denominados “couriers”, lo que incluye las compras en plataformas online del exterior.

La caída de las importaciones de 6,7% interanual se compone de una suba de 12,8% en los precios y una caída de 17,3% en las cantidades, en este caso concentrada en el sector energético.