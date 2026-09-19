El llamativo análisis de Ponzio a pesar de la derrota de River: «Fuimos superiores»

River cayó 1-0 ante Huracán en el Monumental por la 10° fecha del torneo Clausura y le cortó la seguidilla de tres victorias consecutivas al ciclo de Leonardo Ponzio. Cortés y Blondel anotaron en un triunfo vital del Globo en Núñez. Galván había igualado transitoriamente con un golazo.

Además de la derrota, el Millonario sumó otras dos malas noticias: Thiago Almada y Tobías Andrada salieron lesionados y en las próximas horas se le realizarán estudios. Ambos jugadores fueron citados por Scaloni para la Selección Argentina pero se perderían los tres amistosos.

Tras su primer traspie en el banco de River, Ponzio resaltó que la derrota como local se debe al juego de su equipo: «En el Monumental, las intenciones que siempre tenemos es de poder atacar continuamente. Al proponer tanto, es normal que te generen peligro«.

El festejo de Blondel que convirtió el definitivo 2-1 para el equipo de Diego Martínez.

Y realizó un análisis positivo: «En situaciones de gol fuimos superiores. Hay cuestiones por corregir, porque cuando se dan las derrotas podés corregir sobre ciertas cosas puntuales».

También se explayó sobre el rendimiento de sus dirigidos: «La intención estuvo. Por momentos era viable que podamos convertir. Me voy con que el equipo no cambió en ninguna medida«. Y expresó su bronca por volver a jugar recién en tres semanas: «El parate es lo que más duele, porque tenés que masticar 21 días una derrota. Pero te fortalece para trabajar. Me caracteriza lo que se vio»

Post partido, Nicolás Otamendi se lamentó por esta caída: «Perdimos un partido en el que fuimos para adelante, generamos situaciones, tuvimos paciencia. Al final obviamente que en la desesperación empiezan las imprecisiones, pero así y todo generamos ocasiones hasta lo último. Empatamos y queriendo insistir en el gol en dos pelotas de mierda nos convirtieron y el resultado tira todo lo que hicimos«.

Con la derrota, River quedó momentáneamente afuera de la zona de clasificación, en la 9° posición con 13 puntos. El próximo encuentro del Millonario será de visitante frente a Sarmiento el 7 de octubre, luego de la extensa fecha FIFA. Aunque hay grandes chances de que ese partido se postergue por la participación de algunos futbolistas de River en la despedida de Messi (el 6, un día antes) y se jugaría el 14.