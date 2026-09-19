Argentina ganó tres medallas de oro este sábado en los Juegos Suramericanos

La delegación argentina completó una buena primera semana en los Juegos Suramericanos 2026 que se disputan en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Este sábado, en el séptimo día de competencia, los locales sumaron valiosas medallas para mantenerse en el segundo lugar del medallero con un total de 135 preseas (37 doradas, 38 plateadas y 60 bronce).

En la jornada, la albiceleste sumó tres doradas: Alexis Plakoudakis se subió al máximo escalón del podio en bowling tras una gran actuación en la competencia que se desarrolló en Buenos Aires. Además, Agustín Destribats se colgó la dorada en lucha. El cordobés derrotó en la final de 65 kg al vencer al ecuatoriano Joshua Kramer.

Destribats logró el bicampeonato en el Sudamericano en un combate que duro apenas ¡35 segundos!

Por último, Pablo Surace y Abel Benedetto se impusieron en el Katame No Kata de judo. En la definición de la prueba de formas de control de kata lograron un puntaje de 385,5, con una gran diferencia con respecto a los peruanos Ediwin Gomez-Gerardo Restrepo (373, 5), que terminaron segundos.

Además, esta disciplina sumó tres medallas más para los locales. Agustín Gil se quedó con la plateada en la categoría de -81 kilos en Shiai Masculino. Por otro lado, Ivo Dargoltz ganó el bronce en la categoría de -100 kilos en Shiai Masculino y Tomás Quinteros también fue bronce en judo en la categoría -90 kilos.

Tiro deportivo aportó dos preseas más, con los bronces de Joaquín Cisneros en fosa olímpica y Amalia Fournel en rifle de 50 metros en tres posiciones. Por último, la selección femenina de vóley cayó ante Colombia en la última fecha y obtuvo la plateada en estos Odesur.

Otra buena de la jornada fue el triunfo de la Selección Argentina de futbol masculino en la 2° fecha. Luego de una inesperada derrota en el debut frente a Paraguay (1-2), los dirigidos por Diego Placente se recuperaron y vencieron 1-0 a Uruguay en la cancha de Newells.