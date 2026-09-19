La Selección Argentina de Vóley clasificó al Mundial 2027 y definirá la plaza olímpica contra Brasil

La Selección Argentina de Vóley se clasificó al Mundial 2027 y definirá el Campeonato Sudamericano ante Brasil. Por la 4° fecha del certamen que se disputa en Río de Janeiro, la Albiceleste venció a Bolivia por 3-0 (25-17, 25-15 y 25-21) y aseguró su plaza en la Copa del Mundo del próximo año que se disputará en Polonia.

En el inicio, Argentina comenzó con el lógico dominio, aunque hubo respuesta del rival. Pero en la parte decisiva, los dirigidos por Horacio Dileo mostraron su jerarquía y comenzaron con el pie derecho.

En el segundo set, Luciano De Cecco fue el encargado de administrar los ataques argentinos en una manga donde Bolivia no mostró gran resistencia. Ya en el cierre, el entrenador decidió rotar y le dio rodaje a todo el plantel para sumar minutos importantes. El máximo anotador del duelo fue Agustín Loser con 11 puntos.

El inoxidable De Cecco marcó los tiempos y fue uno de los mejores junto a Loser.

La Albiceleste llega al partido decisivo luego de una impecable campaña tras victorias ante Venezuela (3-1), Colombia (3-1) y Chile (3-0). En la última fecha se verá las caras ante Brasil este domingo a las 10:00. El último antecedente fue hace poco más de un mes, en la final de la Copa Sudamericana, donde Argentina se quedó con la victoria en un partidazo (3-2).

Este será un duelo donde no solo se definirá un título. El ganador del Sudamericano se llevará la corona y la clasificación a los Juegos Olímpicos 2028. De igual manera, una derrota de Argentina no significa que se quedará afuera de la próxima cita olímpica. El Mundial del próximo año repartirá otras tres plazas entre los mejores clasificados que no hayan obtenido su pase por vía continental. Existe además una tercera vía: tres cupos adicionales por ranking