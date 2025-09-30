El mal momento de River: la increíble marca negativa que obtuvo tras 15 años

El Millonario perdió frente al Malevo e igualó una insólita marca tras 15 años. Mirá acá de qué se trata y enterate cómo se prepara el equipo de Gallardo para el partido clave frente a Racing.

River perdió frente a Riestra y acentúa su mal presente

Por la fecha 10 del Torneo Clausura, River perdió como local 2 a 1 frente a Deportivo Riestra. En la primera visita del Malevo al Monumental, el equipo del Bajo Flores dio el batacazo y obtuvo un triunfo histórico.

Con la derrota, el equipo de Marcelo Gallardo acentúa aún más su mal presente, ya que quedó afuera de la Copa Libertadores contra Palmeiras y suma dos derrotas consecutivas por el torneo local. Además, el próximo jueves tiene un partido decisivo por Copa Argentina frente a Racing.

La sensible baja de River para el partido frente a Racing

River se juega una «final» frente a Racing el próximo jueves. El equipo de Gallardo enfrentará al conjunto de Avellaneda por los cuartos de final de la Copa Argentina.

En la previa a este clave partido, Gallardo ya sabe que no podrá contar con uno de sus referentes: Enzo Pérez se perdería el clásico, por las secuelas del corte en la rodilla que sufrió en el partido de vuelta frente a Palmeiras.

Cabe recordar que recibió siete puntos de sutura, que suponen un peligro si salta a la cancha por una eventual infección en la herida. Si el mendocino no llega, Juan Portillo se perfila como titular en el mediocampo.

La insólita marca que obtuvo River tras perder frente a Riestra

Tras perder frente a Deportivo Riestra, River consiguió una histórica racha, que demuestra el mal presente del equipo de Gallardo. Luego de 15 años, River volvió a perder cuatro partidos de manera consecutiva: los dos partidos de la serie frente a Palmeiras y las dos derrotas por el torneo Clausura.

La última vez que había pasado esto fue en 2010, cuando el conjunto de Nuñez era dirigido por Leonardo Astrada, en una de las campañas que determinaron el descenso a la B Nacional.

En aquel entonces, el Millonario necesitaba engrosar el promedio tras haber cosechado muy malas campañas, como el último puesto en el Apertura 2008. La mala racha comenzó en La Bombonera, tras perder el Superclásico por 2-0. Luego, le siguió un 0-1 frente a Argentinos en el Monumental, 0-1 con Lanús de visitante y un nuevo 0-1 contra Newell’s de local.