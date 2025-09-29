Así fue la inesperada reacción de Marcelo Gallardo tras la derrota de River

River sufrió un duro golpe en el Monumental ante Deportivo Riestra en lo que fue una histórica derrota por 2-1 como local. Luego del partido, Marcelo Gallardo sorprendió con su reacción y se fue derecho para el vestuario.

Ante la silbatina que caía desde las tribunas, el entrenador no esperó a los jugadores y se dirigió al vestuario directamente, sin siquiera saludar al DT rival.

Esta postura sorprendió a los propios hinchas ya que no es habitual, principalmente cuando el clima en Núñez no es el ideal. Cabe remarcar que River sufrió su cuarta derrota al hilo.

Esto es terrible eh, Gallardo dejo tirado a los jugadores mientras llovizna silbidos e insultos desde la tribuanpic.twitter.com/68xzxcVXj8 — 9/12 🏆🐔 (@lauti_rioss) September 29, 2025

En un contexto delicado, donde el equipo no funciona dentro del campo de juego, Gallardo suele asumir la responsabilidad y permanece en la cancha con los jugadores para saludarlos. Sin embargo, este domingo no ocultó su enojo y se fue de inmediato.

La reacción de Marcelo Gallardo ante la derrota de River

Las imágenes no se vieron en la transmisión oficial, pero los hinchas desde la tribuna captaron el momento. El Muñeco escuchó el silbato y encaró directo al vestuario mientras el Monumental silbaba a los jugadores.

En una tarde en la que se volvieron a cantar canciones que hace tiempo no se entonaban en el Monumental. Justamente, varios hinchas cuestionaron su reacción, aunque también es cierto que luego respaldó a sus dirigidos en la conferencia.