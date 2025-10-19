El mensaje de Messi tras la goleada de Inter Miami y su clasificación a los playoffs de la MLS
Las Garzas golearon 5-2 a Nashville, con tres tantos de la Pulga, que se convirtió en el máximo artillero del torneo y ganó la Bota de Oro. Los detalles.
Con tres goles de Lionel Messi, Inter Miami goleó 5-2 a Nashville y se clasificó a los playoffs de la MLS. La Pulga con 29 tantos se convirtió en el máximo artillero del torneo y ganó la Bota de Oro.
Tras el partido, el capitán de las Garzas hizo un posteo en sus redes sociales y dejó un mensaje de cara a lo que viene. “Terminó la liga regular, nos vemos en los playoffs”, escribió.
Lionel Messi va a seguir haciendo el mismo gol 20 años más y nunca nadie va a descubrir cómo evitarlo.pic.twitter.com/Y7qL78kpoc— Pablo Giralt (@giraltpablo) October 18, 2025
El posteo de Messi tras al goleada de Inter Miami. (Foto: @leomessi/Instagram)
A 11 anotaciones de los 900 GOLES OFICIALES.— Invictos (@InvictosSomos) October 19, 2025
A 1 asistencia de las 400 ASISTENCIAS OFICIALES.
Lionel Messi suma ¡¡889 GOLES Y 399 ASISTENCIAS!! en 1130 partidos disputados a nivel absoluto.
Los mejores números en toda la historia del juego.
EL REY ES UNO SOLO. pic.twitter.com/URnTEASfu6
El recorrido de Messi rumbo a la Bota de Oro
Messi venía de meter un doblete en la goleada 4-0 del Inter ante Atlanta United el pasado sábado. Además, volvió a destacarse el martes con la Selección, donde jugó los 90 minutos y marcó en la victoria 6-0 frente a Puerto Rico.
El capitán argentino lidera la tabla de goleadores de la MLS 2025 con 29 tantos y 19 asistencias, seguido por Denis Bouanga (LAFC) con 24 y 8, y Sam Surridge (Nashville) con 24 y 5.
Del primero al séptimo de cada conferencia se clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que el octavo y el noveno disputarán un repechaje para acceder a esa instancia.
Comentarios