Foto: AP. Alexander Zverev reacciona tras la derrota de sus compatriotas alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz ante los británicos Henry Patten y Neal Skupski en los cuartos de final de la Copa Davis.

El N°1 del mundo cerró su temporada 2026. Aunque logró triunfar en su partido de singles y responder a su condición de máximo favorito, Alexander Zverev se despidió hoy en los cuartos de final de la Copa Davis, tras la eliminación de Alemania ante Gran Bretaña.

Dando la gran nota de la jornada en Turín, el conjunto británico se impuso por 2 a 1 sobre el combinado teutón, gracias a la gran victoria que consiguieron los doblistas Henry Patten y Neal Skupski sobre Kevin Keawietz y Tim Puetz, por 6-2 y 7-6 (6) en el tercer y último punto.

En primer turno, el inglés Cameron Norrie hizo su parte dándole un punto importante a los británicos. Le ganó a Jan-Lennard Struff por 6-3, 3-6 y 6-2. Mientras que luego llegó el turno del mejor jugador del momento en el ranking mundial.

ALEMANIA 1️⃣ 🆚️ 1️⃣ GRAN BRETAÑA 🇬🇧 Alexander Zverev derrotó a Arthur Fery por 6-3 y 6-2 para igualar la serie. El pase a semifinales de la Copa Davis se definirá en el dobles. https://t.co/qiblxSRbKe — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 26, 2026

Sascha, campeón este año de Roland Garros y el US Open, reciente finalista de las ATP Finals (cayó ante el español Carlos Alcaraz) hizo su parte del trabajo y resolvió fácil su duelo contra Arthur Fery por 6-3 y 6-2 para el empate parcial.

Pero ello sirvió de poco y nada, ya que Gran Bretaña, liderada por Leon Smith, quien dejará de capitanear a la selección tras el torneo, selló la serie en el partido de dobles y así alcanzó así las semifinales por primera vez desde 2019.

Definidos los cruces de semifinales

Luego de los entretenidos cruces de los cuartos de final, la Copa Davis 2026 definió este jueves el cuadro de semifinales, destacándose España e Italia como los máximos favoritos.

Los italianos, que ofician de local, sufrieron más de la cuenta para meterse entre los cuatro mejores de la competencia de naciones, derrotando 2-1 a Corea del Sur en el primer cruce.

Lorenzo Musetti (27°) se impuso ante Seongchan Hong (787°) por 6-0 y 7-6 (5), pero Flavio Cobolli (7°) cayó sorpresivamente frente Soonwoo Kwon (139°) por 3-6, 7-6 (3) y 7-6 (5). La serie la cerraron Matteo Berrettini (43°) y Andrea Vavassori (10° en dobles), venciendo a Hyeon Chung (598°) y Kwon por 7-6 (2) y 7-6 (11) en el dobles.

Por su parte, el equipo capitaneado por David Ferrer, sin Carlos Alcaraz (3°), pudo con Austria y se convirtió en el último clasificado tras los éxitos de Daniel Mérida (42°) sobre Joel Schwaerzler (170°) por 6-4 y 6-4, y de Rafael Jódar (10°) ante Jurij Rodionov (119°) por 2-6, 6-0 y 6-1, evitando la disputa del tradicional dobles.

De esta manera, Italia se verá las caras con República Checa, que se deshizo fácilmente de Canadá por 2-0, mientras que España chocará ante Gran Bretaña.