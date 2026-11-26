Después de arduos meses de negociaciones y numerosas idas y vueltas que adelantaron la campaña electoral, el Senado finalmente aprobó este jueves el proyecto de reforma que suspende las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2027 y modifica algunas otras reglas electorales. La iniciativa completará su tratamiento en la Cámara de Diputados, en el marco del inminente llamado a sesiones extraordinarias.

El oficialismo avanzó con la reforma electoral

El resultado fue auspicioso para el Gobierno: hubo 43 votos a favor, seis más de los que exige la Constitución Nacional y varios más respecto de los cálculos que circulaban. Los tres representantes cordobeses (Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero por La Libertad Avanza, y Alejandra Vigo por el PJ local) acompañaron. Los rechazos fueron 29.

A los 21 votos libertarios se sumaron 3 del PRO; los 10 la UCR; Vigo y Carlos Espínola de Provincias Unidas; y siete senadores de bloques provinciales: Edith Terenzi (Despierta Chubut), Flavia Royón (Primero los Salteños), Julieta Corroza (La Neuquinidad), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Movimiento por Misiones), José María Carambia y Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz). Votaron en contra los 25 senadores del peronismo, 3 de Convicción Federal (peronismo no K) y la tucumana Beatriz Ávila (Independencia).

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, puso el foco en cuestionar la utilidad de las PASO. Sostuvo que “nacieron prometiendo competencia, prometiendo participación, y eso no existió: de las cuatro elecciones generales desde que se pusieron en marcha, en tres el justicialismo no participó contra nadie, y en la última compitieron (Sergio) Massa contra (Juan) Grabois, es decir, eran unas PASO cantadas”.

Bullrich también admitió que en las PASO donde ella compitió contra Horacio Rodríguez Larreta en 2023, “el problema” fue que “tenía que discutir” contra el exjefe de Gobierno porteño mientras Javier Milei y Massa “no discutían contra nadie y le hablaban a la sociedad”. Según dijo, esto generó una “bronca social” y “desgastó” a la coalición Juntos por el Cambio.

Los principales aliados explicaron por qué se inclinaron por el apoyo. El jefe del bloque PRO, Martín Goerling, admitió que él estaba de acuerdo con mantener las PASO, pero terminaron acatando “un pedido institucional del partido” fundado por Mauricio Macri. Desde la UCR, Eduardo Vischi recordó que fue autor de una propuesta de PASO no obligatorias, pero como no había mayoría para esa alternativa ni tampoco para eliminarlas, aceptaron suspenderlas.

Ahora, Martín Menem buscará acelerar el debate en Diputados para que la ley se convierta en realidad antes de que finalice el año. En la Cámara Baja necesitan reunir 129 votos positivos, que no serán imposibles de alcanzar si se replica el apoyo de gobernadores reflejado en el Senado. De todos modos, las negociaciones siguen abiertas.

Como en otras leyes libertarias, la ambiciosa iniciativa original del Poder Ejecutivo sufrió un recorte importante: pasó de 79 artículos a solo 25. Algunos de los capítulos que quedaron en el camino por falta de acuerdos tenían que ver con eliminar el financiamiento público de las campañas electorales y endurecer los requisitos para crear y mantener vigente un partido político.

“El proyecto original era más extenso, pero este despacho es el fruto de una serie de discusiones y acuerdos de mayorías”, mencionó al abrir el debate el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto.

Dividir a la oposición

El Gobierno argumenta que no realizar las PASO significaría un ahorro de 200 millones de dólares para el fisco, pero lo que en realidad buscan es evitar que una victoria opositora en las primarias provoque turbulencias cambiarias y además ponga en peligro la reelección de Milei. Por eso, el objetivo es dejar a la oposición sin una herramienta para ordenar sus candidaturas.

“Nos cambian las reglas del juego a 150 días de la elección, pero en el peronismo estamos muy acostumbrados. Tenemos experiencia en proscripción, en persecución, en encarcelamiento y en intentos de asesinato”, denunció el kirchenista Eduardo “Wado” De Pedro.

Desde el mismo bloque, el exjefe de Gabinete Jorge “Coqui” Capitanich calificó la reforma como “regresiva” y reveló que el PJ hubiera aceptado reemplazar “la O de Obligatoria por la O de Optativa”. También auguró que “vamos a un régimen de partido único, porque el único partido que va a funcionar es el partido oficialista”.

“Le digo a los aliados del Gobierno: están perdiendo una oportunidad extraordinaria de competir electoralmente. Con esta ley no podrán tener primarias y no van a poder competir”, advirtió el senador chaqueño, y remató: “No podemos hacer una ley que sea funcional a un partido o una alianza gobernante”.

La última vez que se suspendieron las PASO fue en 2025, segundo año de gestión de Milei. En febrero, el Congreso aprobó no realizar las primarias de ese mismo año con el mismo argumento del costo fiscal. En aquel momento, La Libertad Avanza pretendía también eliminarlas, pero chocó con el rechazo de sus aliados y desistió de ese primer objetivo.

En las provincias, las PASO sufren una “mala temporada”, según definió el politólogo Pablo Salinas. Chubut, Salta, San Juan y San Luis derogaron ese sistema en los últimos años, mientras que Buenos Aires, Caba, Catamarca y Chaco las suspendieron en el turno de 2025. En Entre Ríos ahora buscan interrumpirlas para 2027. En Córdoba nunca hubo PASO.

Los otros puntos

En la reforma electoral aprobada figura la Ficha Limpia contra candidatos condenados por corrupción; el agregado del casillero de “lista completa” en la Boleta Única de Papel; la flexibilización de la veda electoral; y la reducción a la mitad (del 5% al 2,5%) de los espacios gratuitos de publicidad en medios de comunicación. Ese espacio se tomará como pago a cuenta de impuestos nacionales.

Un agregado que se hizo es que se mantiene la prohibición de que partidos y candidatos contraten pauta en radio y televisión: los espacios los distribuirá exclusivamente la Dirección Nacional Electoral. Además, la publicidad oficial digital se repartirá un 65% para medios nacionales y un 35% para medios provinciales.

También se permite a las provincias adherir a la BUP cuando elijan cargos locales en simultaneidad con la Nación. Como muchas provincias ya desdoblaron o desdoblarán elecciones de la Nación, serán pocos casos (como Buenos Aires). Por otra parte, se habilita la afiliación digital a partidos políticos.

Asimismo, se acota el debate presidencial a la segunda vuelta electoral. El argumento dado por Coto fue que, como no existirá el filtro de las PASO, serán muchos más los candidatos que compitan directamente en la elección general y la organización del debate será “de cumplimiento imposible”. Sin embargo, la suspensión de las PASO es transitoria y esta reforma quedará como permanente.

Por pedido de la UCR, se agregó la palabra “obligatorio” para no dejar lugar a dudas, y se añadió que los candidatos que no participen serán sancionados con “el no otorgamiento del espacio de publicidad audiovisual”.

En el recinto se aprobaron (con apoyo opositor) cambios en la elección de los parlamentarios del Mercosur. El dictamen de comisiones suspendía la elección directa y la delegaba en el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Pero finalmente solo será el Congreso el que intervenga: 50% el Senado, y el otro 50% Diputados. Coto explicó que el cambio fue pedido por Cancillería.