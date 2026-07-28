El neuquino Lautaro de la Iglesia, tras su paso por Mugello: «Fue un muy buen fin de semana»

El neuquino volverá a competir del 4 al 6 de septiembre en Imola.

El neuquino Lautaro de la Iglesia cumplió con otra muy satisfactoria actuación en suelo europeo, logrando destacarse en los puestos de privilegio del Campeonato Italiano de Gran Turismo (CIGT).

El expiloto de Turismo Carretera aceleró en el circuito de Mugello, con el Lamborghini Huracán del Imperiale Racing, coronando dos grandes resultados en la tercera fecha del certamen Sprint de la especialidad.

Junto al húngaro Phillippe Denes, el neuquino logró el octavo puesto en la primera competencia del fin de semana, mientras que el domingo la dupla quedó en el séptimo puesto, tras penalizar una posición por una infracción en el cambio de pilotos.

«Muy feliz por el fin de semana, tuvimos un gran rendimiento. En lo que es Sprint, que es muy picante en cuanto a rendimiento, estuvimos cerca en todo momento. Podríamos haber logrado un podio, ya que éramos los más rápidos girando. Pero feliz por el resultado, fue muy buen fin de semana», comentó de la Iglesia al portal @CorazonF1.

«Por mi parte, contento. Estaba algo frustrado después de la clasificación, porque tuve mucho tráfico, padecí una bandera negra y después cometí un error, pero en carrera tuve un gran rendimiento. Así que muy contento», agregó el piloto de nuestra región.

“Buen balance del fin de semana y contento por el rendimiento”.



🗣️El neuquino Lautaro de la Iglesia analizó la fecha del GT Italiano Sprint corrida en el circuito de Mugello. pic.twitter.com/EdK3AOxRES — Corazondef1 (@Corazondef1) July 28, 2026

La continuidad del Campeonato Italiano de Gran Turismo será el próximo 6 de septiembre con la tercera fecha del certamen Endurance en Imola. Por su parte, la última cita del torneo Sprint será el 11 de octubre en Monza.

«Ahora descansaremos un poco y luego nos pondremos a preparar la competencia de Imola, por el campeonato de Endurance. Previamente seguro tengamos un test, por lo que apuntando fuerte ahí ya que estamos punteros del certamen», cerró el neuquino.