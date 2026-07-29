Qué se sabe del accidente del helicóptero en San Juan en el que murieron siete personas

Siete personas murieron este miércoles tras el accidente de un helicóptero en una zona de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan. La aeronave, un Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), participaba de un curso de capacitación vinculado al combate de incendios forestales y tenía como destino final la provincia de La Rioja.

El contacto radial con el helicóptero se perdió a las 10.26. Poco después, el Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) detectó la señal emitida por la baliza de emergencia, lo que activó un amplio operativo de búsqueda y rescate.

Horas más tarde, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó el fallecimiento de los siete ocupantes.

Dónde ocurrió el accidente

El siniestro se produjo en Campo Caballo Anca, un predio fiscal de casi 64.000 hectáreas ubicado entre los departamentos sanjuaninos de Jáchal y Valle Fértil.

Se trata de una zona deshabitada y de acceso terrestre complejo, situada a unos 20 kilómetros de la Ruta Nacional 150. Las características del terreno dificultaron el avance de los equipos que participaron del operativo.

La Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad, informó que las causas del accidente son materia de investigación.

A raíz de la tragedia, el Parque Provincial Ischigualasto suspendió todas las actividades previstas para este miércoles, entre ellas las excursiones diurnas y la tradicional excursión de Luna Llena.

Investigan si las condiciones climáticas tuvieron influencia

Aunque todavía no se determinaron las causas del accidente, el hecho ocurrió en un contexto de condiciones meteorológicas adversas.

En la región de Valle Fértil e Ischigualasto se mantenía vigente una alerta por viento Zonda. Las intensas ráfagas, la sequedad extrema y la presencia de humo por incendios son algunos de los factores que podrían ser analizados durante la investigación.

Además, el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, señaló que en el área donde cayó el helicóptero había baja visibilidad debido a la presencia de neblina.

Por el momento, no se confirmó si las condiciones meteorológicas tuvieron incidencia directa en el siniestro.

Quiénes eran las siete víctimas

Entre las personas fallecidas había cuatro funcionarios de la provincia de San Juan vinculados a tareas de seguridad, emergencias y protección civil:

Marcelo Videla , subjefe de la Policía de San Juan.

, subjefe de la Policía de San Juan. Rubén Castro , jefe de Bomberos.

, jefe de Bomberos. Carlos Heredia , director de Protección Civil.

, director de Protección Civil. Jorge Carabajal, subjefe de Bomberos.

También murieron el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Heredia había asumido como director de Protección Civil en 2023, luego de retirarse tras 30 años de servicio como jefe de Bomberos de la Policía de San Juan.

Videla llevaba cuatro meses al frente de la subjefatura de la fuerza provincial y contaba con 29 años de trayectoria policial.

Por su parte, Andrés Bosch era oriundo de Córdoba y se desempeñaba como coordinador del Servicio Nacional de Lucha contra el Fuego desde febrero de 2024. Era especialista e instructor en incendios forestales y trabajaba en áreas vinculadas con la logística, la seguridad operativa y la coordinación de medios aéreos.

El piloto Matías Valenzuela era oriundo de la provincia de Buenos Aires y trabajaba para la empresa JasFly S.A., propietaria de la aeronave.

Rodrigo Aimetta, también cordobés, se desempeñaba como técnico regional del Sistema Nacional del Manejo del Fuego de la AFE.

Mientras continúan las tareas en la zona, las autoridades buscan reconstruir las circunstancias del accidente y determinar qué provocó la caída del helicóptero.

Cómo era el helicóptero que se estrelló

La aeronave involucrada en el siniestro era un Bell 412EP biturbina, que realizó su primer vuelo en 2010 y fue matriculada en la Argentina en 2022.

Actualmente, el helicóptero se encuentra registrado a nombre de la empresa Jasfly y cuenta con dos motores Pratt & Whitney. De acuerdo con las especificaciones del fabricante y la información de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) consignada por el Diario de Cuyo, se trata de un modelo preparado para realizar tareas de transporte, búsqueda y rescate, evacuaciones sanitarias y combate de incendios forestales.

La aeronave tiene capacidad para un piloto y hasta 14 pasajeros. Además, puede alcanzar una velocidad de crucero de 228 kilómetros por hora y posee un techo operativo de 20.000 pies, equivalente a unos 6.000 metros de altura.

La empresa estadounidense Bell describe al modelo como una aeronave “confiable en condiciones extremas” y señala que fue diseñada para cumplir misiones de búsqueda y rescate, además de operaciones especiales.

El Bell 412EP también cuenta con un sistema de aviónica equipado con tecnología GPS NAV/COM/WAAS Garmin GTN-750, un sistema de advertencia de proximidad al terreno para helicópteros —H-TAWS— y un indicador de potencia que permite al piloto monitorear rápidamente el funcionamiento de la aeronave.

Además, incorpora sistemas de vigilancia y transmisión automática, con tecnología ADS-B, y cuenta con iluminación LED en la cabina de mando y los paneles.

Las características técnicas del helicóptero forman parte del contexto que será analizado durante la investigación, aunque hasta el momento no se informó si el estado o el funcionamiento de la aeronave tuvo alguna relación con el accidente.