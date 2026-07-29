Las vacaciones de Giuliano Simeone y su novia tras el Mundial: paseos en barco y cenas románticas

Las románticas vacaciones de Giuliano Simeone con su novia luego del Mundial con la Selección argentina.

Giuliano Simeone fue una de las revelaciones de la Selección Argentina durante el Mundial 2026. El delantero del Atlético de Madrid tuvo una destacada actuación en la semifinal ante Inglaterra y estuvo cerca de convertir en la final frente a España.

Luego de la exigencia que implicó la competencia, el futbolista decidió tomarse unos días de descanso junto a su novia, Irene Ariza, en uno de los destinos más exclusivos de Italia.

A través de sus redes sociales, Giuliano compartió diferentes postales de sus vacaciones en la Costa Esmeralda, donde la pareja disfrutó de paisajes, paseos en barco y propuestas gastronómicas.

Paseos, bodegas y una cena romántica

Durante su estadía, Giuliano e Irene recorrieron distintas bodegas de la zona y compartieron momentos de intimidad en medio de los paisajes italianos.

También disfrutaron de una cena romántica a la luz de las velas, en la que el sushi fue uno de los protagonistas del menú.

En una de las publicaciones, el delantero incluyó varias fotografías de su pareja y destacó su belleza. La joven española respondió con un mensaje que dejó en evidencia el cariño entre ambos: «Te amo mucho».

El regreso a los entrenamientos

Más allá del descanso, el futbolista ya comenzó a prepararse para la próxima temporada. La pareja también compartió imágenes desde el gimnasio, donde Giuliano inició la puesta a punto antes de reincorporarse a la pretemporada del Atlético de Madrid.

En una de las postales, el delantero se mostró entrenando con un short del conjunto español, con la mirada puesta en el regreso a la actividad luego de sus vacaciones.