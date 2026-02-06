El neuquino Gino Godoy peleará en Países Bajos ante el local Tony Jas

El Veka Sportcentrum de Helmond, en Países Bajos, será el escenario donde Gino “el Áspero” Godoy enfrentará al local Tony “Diamante Blanco” Jas en la categoría Súper Welter, en un combate pactado a seis asaltos. La velada contará con 12 peleas y tendrá además títulos europeos en juego.

En el pesaje realizado este viernes, el oriundo de Centenario registró 69 kilos, mientras que su rival, nacido en Rijswijk, marcó 69,8 kilos, quedando ambos dentro del límite de la categoría.

Godoy, de 37 años, afronta una nueva presentación internacional con un extenso recorrido en el boxeo profesional. Llega a este compromiso con un palmarés de 36 peleas, de las cuales 31 fueron victorias (cinco por nocaut) y apenas cinco derrotas.

Del otro lado estará Jas, de 27 años, con una carrera mucho más corta pero perfecta hasta el momento: seis peleas, seis triunfos. El combate representa para el neerlandés una oportunidad clave para proyectarse dentro del mercado boxístico europeo.

“Pelear una vez más afuera del país para mí es ser un privilegiado. Con la cantidad de boxeadores que hay en el mundo, que te tengan en cuenta siendo de un pueblo tan chico como Centenario quiere decir que hemos hecho las cosas bien”, expresó Godoy en declaraciones al portal Piñas del Sur.

Sobre su rival, el neuquino analizó: “Es un pibe joven, un poquito más alto, y un boxeador en crecimiento que llega con expectativas”. Sin embargo, confía en que su experiencia será determinante: “Son veintidós años de carrera y eso pesa arriba del ring”.

El Áspero también se refirió a lo que implica combatir como visitante, esta vez en Países Bajos: “Siempre el visitante va con algo en contra. Sabés que si la pelea es cerrada, no te la van a dar. La presión va a ser para él, no para mí”. Y cerró con un objetivo claro: “Quiero ganar y volver sano a casa con mi familia”.

El resto de las peleas del sábado