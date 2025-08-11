Scaloni empieza a pensar a la Selección sin Messi para las Eliminatorias: cómo se rearmaría

La Selección Argentina, que ya se aseguró el boleto al Mundial 2026, finalizará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas a principios de septiembre cuando choque con Venezuela y Ecuador. La principal duda es la presencia de Lionel Messi, quien sufiró una lesión muscula en Inter Miami y no tiene fecha de regreso.

En este contexto, no está asegurada la convocatoria del astro rosarino y Lionel Scaloni ya comienza a planificar una doble fecha en la que podría no tener a su as de espadas. Justamente, en dos de los últimos tres partidos, la Albiceleste se las tuvo que arreglar para suplantar al capitán.

Las últimas dos veces en las que Messi no estuvo desde el arranque fue ante Uruguay y Brasil, en marzo, y Chile, en junio. Ante la Roja fue convocado pero comenzó desde el banco de suplentes. En todos esos casos, su reemplazante fue Thiago Almada, el joven por el que el DT apostó desde sus comienzos y hasta lo llevó al Mundial de Qatar generando sorpresa en 2022.

El volante surgido en Vélez tuvo un gran 2024 y este año dio el salto a Europa para defender la camiseta del Lyon. En el duelo ante la Celeste fue una de las figuras, mientras que en el clásico ante la Verdeamarela terminó de ratificar su gran presente en la histórica goleada por 4-1 y pese a que no convirtió ni dio pases gol, participó con claridad de las jugadas de los tantos de Julián Álvarez y Alexis Mac Allister.

Ante los trasandinos volvió a marcar la diferencia pero esta vez con el condimento de que estaba la Pulga entre los suplentes. Almada fue quien asistió a Julián para el único tanto del encuentro.

Asoma Thiago Almada como reemplazante de Lionel Messi

El nivel del exjugador de Vélez le trajo tranquilidad a Lionel Scaloni en un puesto que pesa. Justamente quien perdió terreno en ese lugar fue Paulo Dybala, quien supo ser el suplente de Messi y podría ocupar ese rol. Sin embargo, las lesiones han marcado la carrera de la Joya que atraviesa un buen momento en la Roma pero no es convocado desde septiembre de 2024.

Más allá del rol que ocupó Almada. Otro que supo aprovechar su chance ante Chile y Uruguay fue Giuliano Simeone. El jugador del Atlético de Madrid le dio explosión velocidad por la banda con tres volantes por detrás como suele jugar.

Aunque ante Brasil decidió sobrepoblar el mediocampo al adelantar a Rodrigo De Paul y rodear a Almada con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Enzo Fernández.