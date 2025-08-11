Escándalo en los Juegos Panamericanos Junior: descalificaron al primer oro argentino

El sábado pasado comenzaron los Juegos Panamericanos Junior 2025 y un día después, un escándalo empañó el evento en Asunción. En la prueba de ciclismo de ruta contrarreloj, el argentino Mateo Kalejman había ganado el oro, pero fue descalificado por una supuesta irregularidad en su bicicleta.

«Super decepcionado con los comisarios porque es una vergüenza total lo que me han hecho. Me midieron el asiento cinco veces antes de salir por un reclamo de Colombia y estaba en perfectas condiciones. Yo salí con la bici en medida. Es algo que me perjudica en vez de beneficiarme», comenzó el argentino ante los medios luego de enterarse la decisión.

En ese sentido, Kalejman remarcó que «si uso el asiento más inclinado para abajo me voy cayendo de la bicicleta, mi pedaleo es peor, mi pelvis se mueve más, soy menos eficiente, todo es peor. Es algo que no puede ser, no sé como pueden tener comisarios así. Ya me lo hicieron en el Mundial. Es nefasto«.

Mateo Kalejman había ganado el oro pero lo descalificaron en los Juegos Panamericanos Junior

El argentino había marcado un tiempo merecedor del oro de 47:38.82. Aunque luego de su descalificación, el ganador fue el colombiano Samuel Florez, quien marcó 49:09.13 y completaron el podio el mexicano José Antonio Prieto De Luna (49:23.25) y el cafetero Juan Quintero (49:40.02).

En su descargo, el ciclista sanjuanino planteó que «ellos mismos me permitieron. Hasta el propio ciclista colombiano que están dando como ganador dice: ‘¿Cómo me van a dar el oro a mí si me ha sacado 1 minuto y 31 segundos?’. Es algo inimaginable y muy injusto. No se que pasará, pero es una vergüenza total».

Y finalizó con una contundente confesión sobre el poder de Colombia dentro de la organización. «La comisaria deportiva hizo lo que quiso. No sé como se puede haber movido el asiento, en algún bache, lo que sea, pero yo salí con las medidas exactas y es totalmente injusto. Evidentemente tiene mucho peso Colombia, porque nadie hace nada», sentenció.