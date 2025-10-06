Rally Regional en Catriel: Esequiel Klein ratificó su gran momento y ganó la general

El neuquino y su rendidor Ka marcaron la diferencia en los caminos petroleros. (Fredi Bajlión, Locos x el Rally)

Esequiel Klein (Ford Ka) se quedó con el Rally Integración Catriel-25 de Mayo, correspondiente a la sexta fecha del Regional 2025. Fue el tercer triunfo consecutivo del neuquino en la A6 y esta vez también se dio el gusto de ganar la general, con ventajas sobre Darío Vázquez (Nissan March) y Jeremías Tieri (Ford Fiesta), quienes completaron el podio. Sólo 16 máquinas completaron la carrera.

Con un tiempo de 1h10m16s1, Klein le sacó 1m11s a Vázquez y 2m38s9 a Tieri, sus escoltas en la clasificación general. Tieri, revolcón mediante, fue el escolta de Klein en la A6, divisional en la que abandonaron Raúl Martínez y Facundo Sabas.

Klein atraviesa por una gran temporada. (Omar de los Santos)

Este último lideró cinco PE y había ganado la primera etapa. Junto a su equipo, el KRT, Esequiel Klein ya había ganado en la Vuelta de la Manzana y en Los Menucos. Por primera vez en la temporada, logró imponerse en la clasificación general, con un promedio de 63,87 km/h.

Abandonó Debasa y Vázquez pasó por caja

El gran golpe de escena que tuvo la carrera fue el abandono del local Mauro Debasa en la primera PE del sábado. Omar Kovacevich lideró la RC5 hasta la PE 3. A partir de allí, Darío Vázquez tomó la punta y ya no la soltó, hasta sacarle 2m14s1 a Nicolás Aburto, su escolta. Tercero quedó Hernán Fiore. Cabe recordar que Mauro Debasa había ganado las primeras cinco carreras del año.

Vázquez hizo un gran trabajo y lo coronó con la victoria en la RC5. (Fredi Bajlión, Locos x el Rally)

Octavio Fernández alcanzó su tercer triunfo en la N2. Le sacó más de 6 minutos a Manuel Becerra. Abandonaron Marcelo Martínez y Claudio Bustos, que lideró la carrera hasta la PE 6, luego de haber ganado la primera etapa.

En la N1, se cortó la racha triunfal de Agustín Pistagnesi. El que volvió al triunfo fue Emilio Vega, que este año ya había ganado en Cervantes y en Luis Beltrán. Vega le sacó más de tres minutos a Ariel Ramos. Pistagnesi terminó abandonando.

Regliner en la A1, Montero en la A7

En la A1, Erick Regliner logró inclinar la balanza a su favor. La carrera comenzó con Alejandro Zambón como líder, pero ya en la PE 2 Regliner tomó la punta y con la gran diferencia que hizo en la PE 6, terminó ganando la carrera por más de cinco minutos. Sergio Tampanelli quedó tercero. Fue la tercera victoria de Regliner en el año.

Por último, en la A7 ganó Cristian Montero, que le sacó mas de dos minutos a Antonio Indaver. Abandonaron Maximiliano Debasa, Leandro Paulovich y Oscar Ibarguen, que había ganado la primera etapa.

David Zille, habitué del Dakar, participó en condición de local con el Hyundai I20, que tampoco soportó la exigencia y ni siquiera fue de la partida en la segunda etapa. La séptima fecha se correrá entre el 7 y el 9 de noviembre en Cinco Saltos.