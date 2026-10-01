El neuquino Santiago Rostan avanzó terreno y sigue firme en el Rally de Marruecos

El neuquino Juan Santiago Rostan cerró una muy buena jornada en la continuidad del Rally de Marruecos, competencia válida por el Mundial de Rally Raid y que sirve de preparación para la próxima edición del exigente y emblemático Dakar.

En la categoría Rally2, Rostan, a bordo de su KTM, logró hoy avanzar diez puestos en la clasificación general, luego de finalizar 35° en la tercera etapa que comprendió un recorrido especial de 363 kilómetros y que tuvo epicentro en Zagora.

A falta de dos jornadas para el cierre de la competencia, el piloto neuquino, que también representa a La Pampa, se sitúa en el puesto 44° de la tabla general de tiempos.

El triunfo en la tercera etapa cronometrada correspondió al argentino Luciano Benavides (KTM Oficial), que logró imponerse sobre su compañero de equipo, el español Tosha Schareina, por 1m 58s. Tercero, completando el podio del día, concluyó el chileno Ignacio Cornejo, a más de dos minutos.

Con estos resultados, el español Edgar Canet (KTM) pasó a liderar el Rally de Marruecos, con apenas 30 segundos de ventaja sobre Sanders. El salteño Benavides, gracias a su victoria, escaló hasta el tercer puesto y quedó a solamente 1m35s de la punta.

Luciano Benavides, ganador de la tercera etapa en Motos.

La competencia continuará mañana con la Etapa 4, nuevamente con salida y llegada en Zagora. Para las motos serán 321 kilómetros cronometrados, antes de la quinta y última jornada del sábado, donde quedará definido el clasificador final.

El Rally de Marruecos es la cuarta y última fecha correspondiente al calendario del Mundial de Rally Raid, que reúne a buena parte de los pilotos que luego afrontan el Dakar. En esta edición, la categoría Rally2 cuenta con más de un centenar de participantes.

A ello apuntará el neuquino Rostan; aprovechar la experiencia del exigente examen en Marruecos y poder encarar en buena forma un nuevo Dakar, como lo hizo en el pasado, procurando establecerse entre los destacados de su categoría.