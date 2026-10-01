Christa Pike: la ejecución fallida reaviva el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos

Una fallida ejecución en Estados Unidos reavivó los cuestionamientos contra la pena de muerte, luego de que una mujer permaneciera con vida tras recibir dos dosis de una inyección letal en una prisión de Tennessee. Christa Pike, de 50 años, fue trasladada a un centro médico después del procedimiento y, al día siguiente, las autoridades no habían informado sobre su estado de salud ni explicado por qué sobrevivió a las dosis de pentobarbital.

Falló la ejecución y crecen los cuestionamientos a la pena de muerte

Testigos del procedimiento realizado el miércoles por la noche en la prisión Riverbend, en Nashville, relataron que Pike continuó respirando y roncando de manera audible durante casi una hora. La periodista de Associated Press Kim Chandler dijo que la mujer llegó a preguntar al personal penitenciario si debía sentirse de esa manera. Catherine Sweeney, de la cadena WPLN, describió sus ronquidos como estruendosos.

Robin Maher, directora del Death Penalty Information Center, afirmó que no existen precedentes de un caso similar. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a Tennessee que desista de ejecutar a Pike y sostuvo que el episodio expone razones para abolir la pena capital.

Los abogados de la condenada señalaron que durante el procedimiento se concretaron varios de los riesgos que habían advertido: dificultades para acceder a las venas, daños venosos, posible degradación del pentobarbital y falta de atención médica de emergencia.

El gobernador republicano Bill Lee ordenó una investigación independiente y suspendió otros procedimientos. Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, cometido en 1995, cuando tenía 18 años. Sus abogados habían alegado antecedentes de abuso sexual infantil, estrés postraumático y problemas de salud.

Según el Death Penalty Information Center, solo 18 mujeres fueron ejecutadas en Estados Unidos desde 1976. La pena de muerte fue abolida en 23 estados.

Con información de AFP