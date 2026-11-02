Nadia Márquez descartó una alianza con Rolando Figueroa en Neuquén y apuntó contra Bertoldi: «Impresentable»

"El gobernador no es aliado”, sostuvo Márquez durante la entrevista en el streaming de Río Negro Radio. (Foto: Cecilia Maletti)

La senadora nacional Nadia Márquez (La Libertad Avanza) descartó una alianza con Rolando Figueroa de cara a la próxima elección a gobernador de Neuquén. En la misma entrevista apuntó contra dos figuras del oficialismo provincial: la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y la senadora Julieta Corroza.

«No», respondió sin vueltas en diálogo con Radio Río Negro, cuando le preguntaron si podía haber un acuerdo entre los dos espacios. Fue días después de acompañar a Javier Milei en la inauguración del templo evangélico que encabeza su padre. A Bertoldi, directamente, la calificó de «impresentable«.

Por qué Nadia Márquez descartó una alianza con Rolando Figueroa

Márquez explicó por qué no ve a Figueroa como un aliado: «Para mí aliado es otra cosa. El gobernador no es aliado, sí es un espacio dialoguista donde él reclama lo que él entiende que tiene que reclamar y nosotros decimos lo que tenemos que decir».

La senadora Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, visitó los estudios de Río Negro Radio, donde descartó una alianza con Rolando Figueroa. (Foto: Cecilia Maletti)

«Él no está tirando bombas por tirarlas, yo tampoco lo hago en la provincia de Neuquén salvo con previo aviso, como recién», bromeó, en referencia a las críticas contra Bertoldi que había lanzado minutos antes en la entrevista.

También recordó las elecciones legislativas de 2025, en las que compitieron por separado: «Participamos el año pasado en espacios políticos distintos, con listas distintas, con candidaturas distintas y ganamos. Con todos los carteles que nos pusieron, con todas las cositas que nos hicieron».

Qué le dijo Nadia Márquez a Tanya Bertoldi

Márquez contó que se guardó la respuesta hasta después de la visita presidencial. «No lo contesté en honor a que venía el gobernador al evento y la presencia del presidente», explicó, y dijo que se lo había adelantado a Figueroa.

La senadora reaccionó a las críticas de Bertoldi, exdiputada nacional por Unión por la Patria, contra la «motosierra» de Milei. La llamó «impresentable», sin siquiera precisar su cargo («no sé si es de Infraestructura», dudó), y le respondió: «Escuchame, flaca: a Neuquén le va como le va porque el gobierno del presidente Javier Milei, el de la motosierra, eliminó el barril criollo que ustedes pusieron, ustedes mantuvieron y nos hacían y nos obligaban a los neuquinos a vender barato».

Márquez apuntó contra la ministra Tanya Bertoldi y le respondió a la senadora Julieta Corroza en su paso por Río Negro Radio. (Foto: Cecilia Maletti)

Según Márquez, Bertoldi votó en contra de la Ley Bases, incluido el capítulo de hidrocarburos que hoy reivindica el gobernador. «Entonces, ¡callate la boca! ¡Callate la boca!», lanzó. Agregó que la ministra «tiene que llamarse al silencio porque es una desubicada total».

El cierre fue con una alusión a Alberto Fernández, denunciado por violencia de género por su expareja, Fabiola Yañez: «Que cuando hable del presidente primero mire para atrás, que su presidente feminista fajaba a la señora y ella no dijo nada».

«Estado presente» e Ingresos Brutos: las diferencias con Figueroa

Márquez también le respondió a la senadora Julieta Corroza, del espacio del gobernador, que en una exposición reciente marcó distancia con La Libertad Avanza. «Dijo: ‘No pensamos lo mismo, yo estoy a favor de un Estado presente‘. Bueno, yo no», replicó, aunque aclaró que tiene «una muy buena relación» con ella.

Para Márquez, el Estado presente es el que «le saca compulsivamente a unos para repartir a otros». En cambio, propuso «un Estado más chico y más eficiente«: «No es que ‘achiquémoslo y que se incendie el mundo’, no».

La diferencia apareció también con la promesa de Figueroa sobre Ingresos Brutos. Cuando le recordaron que el gobernador había anunciado que el impuesto no existirá en 2028, ironizó: «Bueno, yo también prometo que en el 2034«. Después matizó que Figueroa «empezó a explicar una forma supuestamente de bajarlo» y reclamó: «Hagámoslo ahora».

El repudio a las convocatorias religiosas con fondos públicos

Pese a que el acto con Milei fue en un templo evangélico, Márquez defendió la separación entre Iglesia y Estado «en términos de imposición de fe». Por eso cuestionó las convocatorias que organizan las áreas de Culto de la provincia y los municipios: «Detesto, aborrezco esas convocatorias (…) que hacen una convocatoria religiosa con recursos del Estado«.

Y fue directo contra la gestión provincial: «Semanas atrás hicieron convocatorias pero espantosas desde el gobierno de la provincia de Neuquén, que las repudio, las rechazo, me dan asco y me da vergüenza que lo hagan». No precisó a qué actividades se refería.

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