ANSES: por qué no habrá pagos del 2 al 7 de noviembre 2026 y cuándo comienza el calendario de cobros

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que durante toda esta semana, comprendida entre el lunes 2 y el sábado 7 de noviembre 2026, no se realizarán pagos correspondientes a las jubilaciones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares del SUAF ni las Pensiones No Contributivas (PNC).

Esta pausa transitoria en las acreditaciones responde a la reconfiguración obligada del calendario bancario por las jornadas no laborables vinculadas a la histórica visita pastoral del papa León XIV al país, trasladando la apertura formal de los depósitos masivos hacia el miércoles 11 de noviembre 2026, fecha en la que recién comenzará a volcarse a las cuentas el nuevo aumento de ley del 1,93% y el bono extraordinario de $70.000, dejando a los titulares frente a una primera semana sin giros previsionales en las entidades financieras.

Sin pagos ANSES entre el 2 y el 7 de noviembre 2026: los motivos oficiales de la pausa bancaria

La ausencia de acreditaciones durante las primeras jornadas hábiles de noviembre 2026 obedece a un reordenamiento administrativo del sistema financiero:

La alteración de los feriados papales : la adecuación excepcional dispuesta por el Poder Ejecutivo con motivo de las actividades pontificias redujo los días hábiles ordinarios, forzando al organismo previsional a aplazar el cronograma y concentrar las transferencias en la segunda y tercera semana del mes.

: la adecuación excepcional dispuesta por el Poder Ejecutivo con motivo de las actividades pontificias redujo los días hábiles ordinarios, forzando al organismo previsional a aplazar el cronograma y concentrar las transferencias en la segunda y tercera semana del mes. Cero depósitos en los primeros días hábiles : entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre 2026 , ninguna terminación de documento nacional de identidad (DNI) tendrá acreditación de haberes mensuales de la seguridad social.

: entre el , ninguna terminación de tendrá acreditación de haberes mensuales de la seguridad social. El contraste con el calendario habitual : tradicionalmente, las PNC inician sus pagos el primer día hábil y las jubilaciones mínimas arrancan alrededor del día 8 de cada mes; en noviembre 2026 , esa secuencia fue postergada de manera integral.

: tradicionalmente, las inician sus pagos el primer día hábil y las arrancan alrededor del día 8 de cada mes; en , esa secuencia fue postergada de manera integral. Fondos disponibles de octubre 2026: el dinero depositado en las cuentas sueldo y cajas de ahorro durante el mes de octubre no tiene caducidad, encontrándose plenamente disponible para compras con tarjeta de débito o retiros en terminales de autoservicio.

ANSES: semana a semana, cómo quedan las operaciones a principios de noviembre 2026

Semana operativa de ANSES Estado de acreditación en bancos Prestaciones alcanzadas Situación de los fondos Del 2 al 7 de noviembre 2026 Sin pagos programados

(Pausa oficial) Jubilaciones, AUH, SUAF, PNC, Desempleo Saldo de octubre disponible en cuenta Miércoles 11 de noviembre 2026 Apertura oficial del calendario Mínimas (DNI 0), PNC (0 y 1), AUH y SUAF (DNI 0) Inicio de pagos con suba del 1,93% y bono Jueves 12 de noviembre 2026 Liquidación escalonada Mínimas (DNI 1), PNC (DNI 2 al 7), Prenatal Cronograma comprimido de ventanilla Viernes 13 de noviembre 2026 Triple turno extraordinario Mínimas (DNI 2, 3 y 4), PNC (8 y 9) Cierre del primer bloque de pagos

Cuándo cobro ANSES: las fechas confirmadas de inicio a partir del miércoles 11 de noviembre 2026

Una vez superado el paréntesis de esta primera semana, las acreditaciones se reanudarán de forma simultánea para los principales universos de beneficiarios: