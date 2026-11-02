ANSES: por qué no habrá pagos del 2 al 7 de noviembre 2026 y cuándo comienza el calendario de cobros
ANSES confirmó que no habrá acreditaciones para jubilados, AUH ni PNC entre el 2 y el 7 de noviembre 2026. Conocé los motivos de la pausa bancaria, las fechas oficiales de largada y cómo revisar el saldo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que durante toda esta semana, comprendida entre el lunes 2 y el sábado 7 de noviembre 2026, no se realizarán pagos correspondientes a las jubilaciones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares del SUAF ni las Pensiones No Contributivas (PNC).
Esta pausa transitoria en las acreditaciones responde a la reconfiguración obligada del calendario bancario por las jornadas no laborables vinculadas a la histórica visita pastoral del papa León XIV al país, trasladando la apertura formal de los depósitos masivos hacia el miércoles 11 de noviembre 2026, fecha en la que recién comenzará a volcarse a las cuentas el nuevo aumento de ley del 1,93% y el bono extraordinario de $70.000, dejando a los titulares frente a una primera semana sin giros previsionales en las entidades financieras.
Sin pagos ANSES entre el 2 y el 7 de noviembre 2026: los motivos oficiales de la pausa bancaria
La ausencia de acreditaciones durante las primeras jornadas hábiles de noviembre 2026 obedece a un reordenamiento administrativo del sistema financiero:
- La alteración de los feriados papales: la adecuación excepcional dispuesta por el Poder Ejecutivo con motivo de las actividades pontificias redujo los días hábiles ordinarios, forzando al organismo previsional a aplazar el cronograma y concentrar las transferencias en la segunda y tercera semana del mes.
- Cero depósitos en los primeros días hábiles: entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre 2026, ninguna terminación de documento nacional de identidad (DNI) tendrá acreditación de haberes mensuales de la seguridad social.
- El contraste con el calendario habitual: tradicionalmente, las PNC inician sus pagos el primer día hábil y las jubilaciones mínimas arrancan alrededor del día 8 de cada mes; en noviembre 2026, esa secuencia fue postergada de manera integral.
- Fondos disponibles de octubre 2026: el dinero depositado en las cuentas sueldo y cajas de ahorro durante el mes de octubre no tiene caducidad, encontrándose plenamente disponible para compras con tarjeta de débito o retiros en terminales de autoservicio.
ANSES: semana a semana, cómo quedan las operaciones a principios de noviembre 2026
|Semana operativa de ANSES
|Estado de acreditación en bancos
|Prestaciones alcanzadas
|Situación de los fondos
|Del 2 al 7 de noviembre 2026
|Sin pagos programados
(Pausa oficial)
|Jubilaciones, AUH, SUAF, PNC, Desempleo
|Saldo de octubre disponible en cuenta
|Miércoles 11 de noviembre 2026
|Apertura oficial del calendario
|Mínimas (DNI 0), PNC (0 y 1), AUH y SUAF (DNI 0)
|Inicio de pagos con suba del 1,93% y bono
|Jueves 12 de noviembre 2026
|Liquidación escalonada
|Mínimas (DNI 1), PNC (DNI 2 al 7), Prenatal
|Cronograma comprimido de ventanilla
|Viernes 13 de noviembre 2026
|Triple turno extraordinario
|Mínimas (DNI 2, 3 y 4), PNC (8 y 9)
|Cierre del primer bloque de pagos
Cuándo cobro ANSES: las fechas confirmadas de inicio a partir del miércoles 11 de noviembre 2026
Una vez superado el paréntesis de esta primera semana, las acreditaciones se reanudarán de forma simultánea para los principales universos de beneficiarios:
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
- Miércoles 11 de noviembre 2026: DNI finalizados en 0 (perciben el haber básico de $444.158,46 y el bono de $70.000, totalizando $514.158,46 brutos).
- Jueves 12 de noviembre 2026: DNI finalizados en 1.
- Viernes 13 de noviembre 2026: Turno triple para DNI finalizados en 2, 3 y 4.
- Del 16 al 20 de noviembre 2026: DNI terminados del 5 al 9, uno por cada jornada hábil.
- Pensiones No Contributivas (PNC):
- Miércoles 11 de noviembre 2026: DNI finalizados en 0 y 1.
- Jueves 12 de noviembre 2026: agrupamiento extraordinario para DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
- Viernes 13 de noviembre 2026: DNI finalizados en 8 y 9 (cierre de este programa).
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:
- Comienzan el miércoles 11 de noviembre 2026 (DNI 0) y avanzan a razón de un documento por día hasta el miércoles 25 de noviembre 2026 (DNI 9), con una pausa operativa por el feriado del lunes 23.
- Haberes mayores a la mínima:
- Se liquidarán en el último tramo del mes, iniciando el martes 24 de noviembre 2026 (DNI 0 y 1) y concluyendo el lunes 30 de noviembre 2026 (DNI 8 y 9).
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