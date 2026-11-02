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ANSES: por qué no habrá pagos del 2 al 7 de noviembre 2026 y cuándo comienza el calendario de cobros

ANSES confirmó que no habrá acreditaciones para jubilados, AUH ni PNC entre el 2 y el 7 de noviembre 2026. Conocé los motivos de la pausa bancaria, las fechas oficiales de largada y cómo revisar el saldo.

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Daniela Castro

Por Daniela Castro

Calendario ANSES noviembre 2026.-

Calendario ANSES noviembre 2026.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que durante toda esta semana, comprendida entre el lunes 2 y el sábado 7 de noviembre 2026, no se realizarán pagos correspondientes a las jubilaciones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares del SUAF ni las Pensiones No Contributivas (PNC).

Esta pausa transitoria en las acreditaciones responde a la reconfiguración obligada del calendario bancario por las jornadas no laborables vinculadas a la histórica visita pastoral del papa León XIV al país, trasladando la apertura formal de los depósitos masivos hacia el miércoles 11 de noviembre 2026, fecha en la que recién comenzará a volcarse a las cuentas el nuevo aumento de ley del 1,93% y el bono extraordinario de $70.000, dejando a los titulares frente a una primera semana sin giros previsionales en las entidades financieras.

Sin pagos ANSES entre el 2 y el 7 de noviembre 2026: los motivos oficiales de la pausa bancaria

La ausencia de acreditaciones durante las primeras jornadas hábiles de noviembre 2026 obedece a un reordenamiento administrativo del sistema financiero:

  • La alteración de los feriados papales: la adecuación excepcional dispuesta por el Poder Ejecutivo con motivo de las actividades pontificias redujo los días hábiles ordinarios, forzando al organismo previsional a aplazar el cronograma y concentrar las transferencias en la segunda y tercera semana del mes.
  • Cero depósitos en los primeros días hábiles: entre el lunes 2 y el viernes 6 de noviembre 2026, ninguna terminación de documento nacional de identidad (DNI) tendrá acreditación de haberes mensuales de la seguridad social.
  • El contraste con el calendario habitual: tradicionalmente, las PNC inician sus pagos el primer día hábil y las jubilaciones mínimas arrancan alrededor del día 8 de cada mes; en noviembre 2026, esa secuencia fue postergada de manera integral.
  • Fondos disponibles de octubre 2026: el dinero depositado en las cuentas sueldo y cajas de ahorro durante el mes de octubre no tiene caducidad, encontrándose plenamente disponible para compras con tarjeta de débito o retiros en terminales de autoservicio.

ANSES: semana a semana, cómo quedan las operaciones a principios de noviembre 2026

Semana operativa de ANSESEstado de acreditación en bancosPrestaciones alcanzadasSituación de los fondos
Del 2 al 7 de noviembre 2026Sin pagos programados
(Pausa oficial)		Jubilaciones, AUH, SUAF, PNC, DesempleoSaldo de octubre disponible en cuenta
Miércoles 11 de noviembre 2026Apertura oficial del calendarioMínimas (DNI 0), PNC (0 y 1), AUH y SUAF (DNI 0)Inicio de pagos con suba del 1,93% y bono
Jueves 12 de noviembre 2026Liquidación escalonadaMínimas (DNI 1), PNC (DNI 2 al 7), PrenatalCronograma comprimido de ventanilla
Viernes 13 de noviembre 2026Triple turno extraordinarioMínimas (DNI 2, 3 y 4), PNC (8 y 9)Cierre del primer bloque de pagos

Cuándo cobro ANSES: las fechas confirmadas de inicio a partir del miércoles 11 de noviembre 2026

Una vez superado el paréntesis de esta primera semana, las acreditaciones se reanudarán de forma simultánea para los principales universos de beneficiarios:

  • Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:
    • Miércoles 11 de noviembre 2026: DNI finalizados en 0 (perciben el haber básico de $444.158,46 y el bono de $70.000, totalizando $514.158,46 brutos).
    • Jueves 12 de noviembre 2026: DNI finalizados en 1.
    • Viernes 13 de noviembre 2026: Turno triple para DNI finalizados en 2, 3 y 4.
    • Del 16 al 20 de noviembre 2026: DNI terminados del 5 al 9, uno por cada jornada hábil.
  • Pensiones No Contributivas (PNC):
    • Miércoles 11 de noviembre 2026: DNI finalizados en 0 y 1.
    • Jueves 12 de noviembre 2026: agrupamiento extraordinario para DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
    • Viernes 13 de noviembre 2026: DNI finalizados en 8 y 9 (cierre de este programa).
  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:
    • Comienzan el miércoles 11 de noviembre 2026 (DNI 0) y avanzan a razón de un documento por día hasta el miércoles 25 de noviembre 2026 (DNI 9), con una pausa operativa por el feriado del lunes 23.
  • Haberes mayores a la mínima:
    • Se liquidarán en el último tramo del mes, iniciando el martes 24 de noviembre 2026 (DNI 0 y 1) y concluyendo el lunes 30 de noviembre 2026 (DNI 8 y 9).


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Jubilados y Pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que durante toda esta semana, comprendida entre el lunes 2 y el sábado 7 de noviembre 2026, no se realizarán pagos correspondientes a las jubilaciones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares del SUAF ni las Pensiones No Contributivas (PNC).

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