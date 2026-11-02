Llega un nuevo frutazo de la Universidad del Comahue: cronograma, horarios y actividades

Se viene un nuevo frutazo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). En su decimosexta edición, la iniciativa busca consolidar el vínculo entre la casa de altos esudios y la sociedad. «Es una oportunidad para reconocernos como comunidad, encontrarnos desde la diversidad de saberes, experiencias y compromisos», comunicaron desde la organización.

El encuentro de acceso libre y gratuito será el próximo viernes 6 de noviembre. Las actividades se extenderán desde las 12 hasta las 17 en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias, sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 12,5, en Cinco Saltos.

La decimosexta edición estaba prevista originalmente para el viernes 11 de septiembre, pero las autoridades de la facultad decidieron reprogramar la jornada debido a las condiciones climáticas.

Saberes, ecología y salud comunitaria este viernes en la Universidad del Comahue

Para esta edición, la organización diseñó tres ejes temáticos. El primero, «Saberes en Encuentro», es un sector pensado para visibilizar ferias, prácticas profesionales y experiencias de la comunidad. Allí, los visitantes podrán recorrer diversos stands e interactuar con los protagonistas de cada proyecto productivo.

Dentro de este espacio, destaca la participación especial de Jorge Belanko. Este referente de la bioconstrucción brindará un ciclo de charla y realizará la presentación oficial de su libro titulado La Casa de Barro. Esta actividad invita a repensar las formas en que las personas edifican sus hogares en estricta armonía con el entorno natural.

Además, la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional del Comahue (APUNC) montará su propia Feria Nodocente. Este sector ofrecerá un espacio exclusivo dedicado a las producciones locales, los emprendimientos familiares y la economía solidaria de toda la región valletana.

En paralelo, las cátedras de Fundamentos de Enfermería y Cuidados del Adulto y del Anciano de FACIAS UNCo instalarán una posta sanitaria. Los estudiantes y docentes a cargo efectuarán controles de tensión arterial y pulso a los asistentes, como parte de una campaña activa para prevenir enfermedades cardiovasculares en la población.

Todas las actividades para este frutazo

El evento también contará con el espacio Interiorizarte: Palabra y escucha, sumado a un espectáculo artístico.