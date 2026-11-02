Weretilneck anunció la primera licitación para recuperar el Tren del Valle: invertirán $1.781 millones para ampliar las estaciones

Río Negro dio el primer paso para avanzar con las obras que permitirán extender el Tren del Valle hasta Roca. El gobernador Alberto Weretilneck anunció que el próximo 24 de noviembre se abrirán las ofertas de la primera licitación para recuperar el servicio ferroviario en el Alto Valle, con una inversión de $1.781 millones (US$ 1,14 millones al tipo de cambio oficial)

El proyecto contempla la ampliación y modificación de cinco estaciones ferroviarias y la construcción de un nuevo acceso para pasajeros en Cipolletti. Los trabajos forman parte de la primera etapa del plan provincial para extender el recorrido desde Cipolletti hasta Roca y sumar una alternativa de transporte para los habitantes de la región.

«El Alto Valle creció, se desarrolló y cambió. Hoy miles de rionegrinos viven en una ciudad, trabajan en otra y se trasladan para estudiar o atender su salud. Necesitamos un sistema de transporte que acompañe esa realidad», sostuvo Weretilneck al anunciar la licitación.

Tren del Valle: qué obras se harán en las estaciones del Alto Valle

Render: así serán las extensiones de las estaciones de trenes del Alto Valle.

La licitación comprende intervenciones en las estaciones de Cipolletti, Fernández Oro, Allen, J.J. Gómez y Roca. En esos puntos se proyectan mejoras para facilitar el ingreso y la espera de los pasajeros, con condiciones de accesibilidad y seguridad.

Los trabajos incluyen rampas de acceso, andenes accesibles, refugios cubiertos, señalización e iluminación. También se prevén instalaciones para ordenar la circulación de los pasajeros y mejorar las condiciones de uso de las estaciones.

Los trabajos incluyen rampas de acceso, andenes accesibles, refugios cubiertos, señalización e iluminación.

En Cipolletti, además, se construirá un nuevo punto de ascenso y descenso de pasajeros en las inmediaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue. La obra busca facilitar la conexión con el sector universitario y sumar una alternativa para quienes viajan por motivos educativos.

La primera etapa del proyecto apunta a extender el servicio hasta Roca. La puesta en marcha del recorrido dependerá también de los trabajos sobre la infraestructura ferroviaria y de la preparación de las formaciones y las condiciones operativas necesarias para prestar el servicio.

La apertura de ofertas está prevista para el 24 de noviembre, a las 10, en la Administración Central de Tren Patagónico, ubicada en la avenida Cardenal Cagliero, en Viedma. El plazo de ejecución establecido para los trabajos es de 90 días.

La extensión del tren, dentro del plan vial de Río Negro

Weretilneck vinculó la recuperación ferroviaria con las medidas que impulsa la Provincia para mejorar la conectividad y la seguridad vial en el Alto Valle. Entre ellas, mencionó la intervención sobre las rutas nacionales 22 y 151 y la decisión de asumir la operación del tren.

«Por eso asumimos las rutas 22 y 151 y decidimos hacernos cargo de la operación del tren. Son parte de un mismo plan integral de recuperación vial y ferroviaria: mejorar la seguridad, conectar nuestras ciudades y ofrecer más alternativas para viajar», afirmó el Gobernador.

La iniciativa se enmarca en un contexto de crecimiento de la actividad productiva, energética y de las inversiones vinculadas con Vaca Muerta. El objetivo provincial es ampliar las alternativas de movilidad entre las localidades del Alto Valle, donde los desplazamientos cotidianos por trabajo, estudio y atención de la salud conviven con un tránsito cada vez más intenso.