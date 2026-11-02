Cambia Río Negro recurrió a la Corte Suprema para conseguir el reconocimiento de su bloque en la Legislatura

Los cinco legisladores de Cambia Río Negro recurrieron a la Corte Suprema para reclamar el reconocimiento pleno de su bloque en la Legislatura provincial. Foto: gentileza.

Los cinco legisladores de Cambia Río Negro dieron un nuevo paso judicial para conseguir el reconocimiento pleno de su bloque en la Legislatura provincial. Después del rechazo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro a su pedido de intervención, presentaron un recurso extraordinario federal para intentar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise esa decisión.

La presentación fue realizada por María Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Alejandra Picotti, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti, quienes responden políticamente al diputado Aníbal Tortoriello. A través de su abogado, Nicolás Yanssen, solicitaron que el máximo tribunal nacional revoque el fallo del STJ y ordene al Poder Legislativo provincial cumplir íntegramente la resolución que autorizó el funcionamiento de Cambia Río Negro como bloque.

El planteo busca revertir la sentencia del 14 de octubre, cuando el máximo tribunal rionegrino rechazó el mandamiento de ejecución que habían presentado los legisladores. En aquella oportunidad, el STJ consideró que la controversia por el funcionamiento de la bancada debía resolverse en el ámbito de la propia Legislatura y que no estaban dadas las condiciones para habilitar la vía judicial.

Ahora, los cinco legisladores sostienen que esa decisión vulnera sus derechos de representación política y limita el ejercicio de sus funciones parlamentarias.

Qué le reclaman a la Corte Suprema

En el recurso extraordinario, los legisladores cuestionaron que el STJ considerara que pueden ejercer sus funciones porque tienen permitido intervenir y votar en las sesiones de la Cámara.

Para los integrantes de Cambia Río Negro, la actividad legislativa no se limita a ocupar una banca y emitir un voto. También comprende la participación en la Comisión de Labor Parlamentaria, la integración de comisiones, la intervención en los debates y el acceso a recursos administrativos y de asesoramiento.

Según denunciaron, desde que se estableció el criterio suspensivo sobre el reconocimiento de la bancada quedaron excluidos de distintos espacios institucionales. Incluso señalaron que ninguno de los proyectos de ley presentados por sus integrantes llegó al recinto para su tratamiento.

También cuestionaron que el STJ les exigiera agotar el mecanismo previsto en el artículo 148 del Reglamento Interno de la Legislatura para reclamar el cumplimiento de las normas parlamentarias. Consideran que esa alternativa no resulta efectiva porque deben buscar una solución dentro del mismo ámbito en el que, según denuncian, se restringió su participación.

El conflicto por el reconocimiento del bloque

La disputa comenzó después de que el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, firmara el 30 de diciembre de 2025 la Resolución 460/2025, que autorizó el funcionamiento formal del bloque Cambia Río Negro.

Sin embargo, el 10 de junio de 2026, la Comisión de Labor Parlamentaria estableció un «criterio suspensivo» sobre ese reconocimiento, que posteriormente fue ratificado por la Presidencia del cuerpo.

La situación dejó a los cinco legisladores con una resolución que autorizó la constitución de la bancada, pero sin el reconocimiento pleno para participar de los espacios institucionales correspondientes.

El 14 de octubre, el Superior Tribunal de Justicia rechazó el mandamiento de ejecución presentado para revertir esa situación. El tribunal entendió que existe una divergencia sobre las atribuciones de los órganos legislativos y que la discusión debe agotarse en la propia Legislatura.

Los argumentos para llegar a la Corte

En su presentación, los legisladores invocaron una posible vulneración de los principios republicanos, la igualdad ante la ley, la soberanía popular y los derechos políticos reconocidos por la Constitución Nacional.

También plantearon que existe gravedad institucional porque consideran que el conflicto excede la situación particular de los cinco integrantes de la bancada y compromete la representación de las minorías políticas.

Como antecedente, recordaron que Cambia Río Negro fue la segunda fuerza más votada en las elecciones provinciales del 16 de abril de 2023, con más de 86.000 sufragios.

El recurso también advierte que los mandatos de los legisladores finalizan el 9 de diciembre de 2027 y que el tiempo durante el cual no pueden ejercer plenamente sus atribuciones parlamentarias representa un perjuicio que no podría repararse posteriormente.

Finalmente, solicitaron que el STJ conceda el recurso extraordinario federal y eleve las actuaciones a la Corte Suprema. Allí buscan que se revoque el fallo provincial y se ordene el reconocimiento y funcionamiento pleno del bloque Cambia Río Negro.