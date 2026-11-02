Neuquén capital invierte $5.000 millones para pavimentar el 100% de Valentina Sur Urbana

La Municipalidad de Neuquén desembolsó más de 5.000 millones de pesos de fondos propios para finalizar el plan de asfalto en Valentina Sur Urbana. Los trabajos abarcan 70 cuadras y marcan el cierre del esquema vial para alcanzar la cobertura de pavimento en la totalidad del barrio.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, y el subsecretario de Planificación, Pablo Vega, recorrieron el sector para supervisar el despliegue de las máquinas. Las tareas se concentran en dos áreas específicas de la ciudad: el cuadrante de Urbanización Bosch y la franja que se extiende desde la calle Puerto Deseado hasta el arroyo Durán.

Plazos, pluviales y habilitación por tramos

El proyecto suma infraestructura subterránea para evitar inundaciones. Vega precisó que la intervención exige la ejecución de redes pluviales y la conexión de servicios, un paso técnico previo a la colocación de la carpeta asfáltica.

El detalle técnico de la obra en ejecución incluye los siguientes parámetros:

Inversión: $5.000 millones financiados con el presupuesto municipal.



$5.000 millones financiados con el presupuesto municipal. Cobertura: 70 cuadras nuevas que se acoplan a las 350 ya asfaltadas en el barrio.



70 cuadras nuevas que se acoplan a las 350 ya asfaltadas en el barrio. Plazo de obra: 270 días de trabajo a cargo de una empresa constructora local.



270 días de trabajo a cargo de una empresa constructora local. Esquema de apertura: Las arterias se habilitarán de manera progresiva a medida que terminen los trabajos sobre cada cuadra.

El subsecretario vinculó el avance del pavimento con la administración de los recursos del Ejecutivo local. “Esto tiene que ver con las cuentas ordenadas y con que el municipio es eficiente”, indicó Vega. Con la finalización de este tramo, el sector sur de la capital sella su diagrama de conectividad urbana.