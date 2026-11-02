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Yo Como

Postre helado con 3 ingredientes y en muy pocos minutos

Ideal para los que necesitan tener siempre algo dulce a la mano en el freezer. La sugerencia es de @cocinarencasa.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Postre helado con 3 ingredientes y en muy pocos minutos

Ideal para los que necesitan tener siempre algo dulce a la mano en el freezer. La sugerencia es de @cocinarencasa.

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Lista de Ingredientes

crema de leche: 350 gr

esencia de vainilla: 1 cdita.

merenguitos: 150 gr

dulce de leche o frambruesa o curry de limón: 2 cdas.

Preparación

Batir la crema hasta que casi esté en el punto chantillí. Agregar los merenguitos triturados con la mano y mezclar.

Incorporar el dulce de leche y mezclar, pero no demasiado así quedan vetas en el postre. Colocar en un molde con film y llevar al frezar mínimo 4 horas. Retirar, cortar y listo.


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