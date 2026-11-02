Postre helado con 3 ingredientes y en muy pocos minutos

Lista de Ingredientes crema de leche: 350 gr esencia de vainilla: 1 cdita. merenguitos: 150 gr dulce de leche o frambruesa o curry de limón: 2 cdas.

Preparación

Batir la crema hasta que casi esté en el punto chantillí. Agregar los merenguitos triturados con la mano y mezclar.

Incorporar el dulce de leche y mezclar, pero no demasiado así quedan vetas en el postre. Colocar en un molde con film y llevar al frezar mínimo 4 horas. Retirar, cortar y listo.